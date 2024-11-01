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Posted 1 ноября, 10:12

Published 1 ноября, 10:12

Modified 1 ноября, 10:14

Updated 1 ноября, 10:14

Александр Зырянов под стражей

Два новых дела завели против главы «Корпорации развития Новосибирской области»

1 ноября 2024, 10:12
Фото: Судебный департамент Новосибирской области. Александр Зырянов под стражей
В отношении главы АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова, находящегося под арестом с июня 2024 года, заведены два новых уголовных дела, связанных с коррупцией. Обвинения касаются получения крупных взяток в обмен на покровительство и помощь в заключении контрактов.

Первый эпизод касается получения взятки в размере 1,5 миллиона рублей от руководства ОАО «УК Биотехнопарк». По версии следствия, эти деньги были переданы Зырянову в обмен на общее покровительство. Сотрудничество между «Корпорацией развития» и «Биотехнопарком» началось в 2018 году и включало предоставление услуг по подбору персонала и ведению кадрового делопроизводства. Дело возбуждено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, подразумевающей получение взятки в особо крупном размере, сообщает Коммерсант-Сибирь.

Второй эпизод связан с попыткой получения взятки в размере 30 миллионов рублей от представителя резидента промышленно-логистического парка (ПЛП), который находится в ведении корпорации. Средства предполагалось передать за содействие в выборе подрядчика для строительства инфраструктуры, включая сети водоснабжения, канализации, электричества и газоснабжения, и за заключение договора с этим подрядчиком. Однако получить эти средства Зырянов не успел — в июне его арестовали по другому уголовному делу. Следствие квалифицировало этот эпизод как покушение на получение взятки (статьи 30 и 290 УК РФ).

Александр Зырянов был арестован 4 июня по делу о коррупции. В рамках расследования следователи утверждают, что Зырянов и руководитель УК ПЛП Александр Гоманов содействовали компаниям «Техстрой-Нск» и ООО «Стройтех» в заключении контрактов на сумму более 60 миллионов рублей. В обмен коммерсанты якобы финансировали проведение кинофестиваля, организатором которого выступала «Корпорация развития», а также оплаченные публикации в СМИ, нацеленные на создание положительного имиджа и повышение авторитета Зырянова среди должностных лиц.

В июле против Зырянова было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз речь шла о взятке в размере 3 миллионов рублей, якобы полученной от фирмы-подрядчика в обмен на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с УК ПЛП. Договор на сумму около 18,5 миллиона рублей был подписан после обсуждений, которые велись через посредника.

С июня Александр Зырянов находится в СИЗО, и следствие продолжает расследовать обстоятельства предполагаемых коррупционных схем. Всего в его отношении заведены четыре уголовных дела, в которых фигурируют обвинения по части 6 статьи 290 и части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Уголовное дело#Арест#Взятки#Александр Зырянов#Следствие#Коррупция
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