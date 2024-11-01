Два новых дела завели против главы «Корпорации развития Новосибирской области»

Второй эпизод связан с попыткой получения взятки в размере 30 миллионов рублей от представителя резидента промышленно-логистического парка (ПЛП), который находится в ведении корпорации. Средства предполагалось передать за содействие в выборе подрядчика для строительства инфраструктуры, включая сети водоснабжения, канализации, электричества и газоснабжения, и за заключение договора с этим подрядчиком. Однако получить эти средства Зырянов не успел — в июне его арестовали по другому уголовному делу. Следствие квалифицировало этот эпизод как покушение на получение взятки (статьи 30 и 290 УК РФ).