Ефимов: 26 тысяч жителей столицы получат новые квартиры по программе реновации

В соответствии с правилами программы реновации москвичам предоставляются равнозначные квартиры в новостройках, расположенных в районе их прежнего проживания. Это не касается только Зеленограда, а также Троицкого и Новомосковского административных округов, где горожане переселяются в пределах округа. Об этом пишет mos.ru.