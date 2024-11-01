Ефимов: 26 тысяч жителей столицы получат новые квартиры по программе реновации

Posted 1 ноября, 15:45
Published 1 ноября, 15:45
Modified 1 ноября, 15:45
Updated 1 ноября, 15:45
Заместитель мэра рассказал, что за обозначенный период 2024 года порядка 26,6 тысячи жителей 456 домов старого жилого фонда Москвы получили документы на новые квартиры по программе реновации. Горожанам предоставят комфортное жилье в 224 новых домах. В местах расположения современных новостроек имеется развитая инфраструктура.
В целом количество правообладателей нового жилья с момента старта реализации программы реновации увеличилось примерно на 20 процентов, что соответствует 162,4 тысячи человек.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, в январе — сентябре текущего года в Восточном административном округе было получено больше всего квартир — правообладателями нового жилья стало 7,7 тысячи граждан. В юго-восточной части столицы новые квартиры получили около 4,6 тысячи человек, а на западе — 3,8 тысячи.
В соответствии с правилами программы реновации москвичам предоставляются равнозначные квартиры в новостройках, расположенных в районе их прежнего проживания. Это не касается только Зеленограда, а также Троицкого и Новомосковского административных округов, где горожане переселяются в пределах округа. Об этом пишет mos.ru.
На месте старых домов возведут новые, в которые по программе реновации будут переселять москвичей.
По информации, озвученной министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента градостроительной политики Владиславом Овчинским, в январе — сентябре 2024 года Москва предоставила 44 новостройки для переселения жителей из старых домов. На придомовой территории высажены деревья и кустарники, оборудованы игровые и спортплощадки.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, для возведения новых жилых комплексов по программе реновации подготовят еще восемь площадок.
Программа начала действовать в августе 2017 года и затронула 5176 домов, подлежащих расселению. В прошлом году в столице под заселение передали 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тысяч граждан. Ранее мэр Москвы дал поручение о наращивании темпов реализации программы реновации вдвое.