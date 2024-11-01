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Posted 1 ноября, 07:46

Published 1 ноября, 07:46

Modified 1 ноября, 07:48

Updated 1 ноября, 07:48

Майоров возмутился идеями Шамана

«Главный отец» Новосибирска обрушился с критикой на певца Шамана

1 ноября 2024, 07:46
Фото: atas.info. Майоров возмутился идеями Шамана
Певец Шаман решил приватизировать бренд «Я русский», что возмутило главного отца Новосибирской области.

Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, решился зарегистрировать бренд «Я русский». Он захотел приватизировать фразу. По одной из версий, под брендом он может продавать алкогольные напитки, а также шампуни, мыло, блестки для ногтей и даже игрушки с пометкой 18+.

Эта идея вызвала лишь возмущения у основателя «Совета отцов» Сергея Майорова. По его словам, он бы не хотел, чтобы под лого «Я русский» на полках стоял алкоголь, а у туристов возникало ощущение пьянствующей страны. Причем речь идет даже о приватизации бренда в моральном плане, ведь Дронов является не единственным русским в стране.

«Идея приватизировать фразу „Я русский“ говорит о том, что артист не совсем русский и не совсем у него с головой в порядке», — высказался главный отец.

Также Майоров отметил, что Шаман преследует меркантильные цели и лишь притворяется патриотом, пишет «Прецедент». Получается, что название его легендарной песни «Я русский» было лишь рекламным ходом.

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