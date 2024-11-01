«Главный отец» Новосибирска обрушился с критикой на певца Шамана

Эта идея вызвала лишь возмущения у основателя «Совета отцов» Сергея Майорова. По его словам, он бы не хотел, чтобы под лого «Я русский» на полках стоял алкоголь, а у туристов возникало ощущение пьянствующей страны. Причем речь идет даже о приватизации бренда в моральном плане, ведь Дронов является не единственным русским в стране.