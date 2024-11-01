«Главный отец» Новосибирска обрушился с критикой на певца Шамана

Posted 1 ноября, 07:46
Published 1 ноября, 07:46
Modified 1 ноября, 07:48
Updated 1 ноября, 07:48
Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, решился зарегистрировать бренд «Я русский». Он захотел приватизировать фразу. По одной из версий, под брендом он может продавать алкогольные напитки, а также шампуни, мыло, блестки для ногтей и даже игрушки с пометкой 18+.
Эта идея вызвала лишь возмущения у основателя «Совета отцов» Сергея Майорова. По его словам, он бы не хотел, чтобы под лого «Я русский» на полках стоял алкоголь, а у туристов возникало ощущение пьянствующей страны. Причем речь идет даже о приватизации бренда в моральном плане, ведь Дронов является не единственным русским в стране.
«Идея приватизировать фразу „Я русский“ говорит о том, что артист не совсем русский и не совсем у него с головой в порядке», — высказался главный отец.
Также Майоров отметил, что Шаман преследует меркантильные цели и лишь притворяется патриотом, пишет «Прецедент». Получается, что название его легендарной песни «Я русский» было лишь рекламным ходом.