График выплат пособий в ноябре: кто получит пенсию досрочно

Posted 1 ноября, 10:57
Published 1 ноября, 10:57
Modified 1 ноября, 10:59
Updated 1 ноября, 10:59
Из-за сдвига праздничных дней многие выплаты будут перечислены заранее. Вот ключевые даты и выплаты:
2 ноября — досрочная выплата через банки:
5 ноября — выплата из материнского капитала:
8 ноября — пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.
11 и 21 ноября — пенсии через банки:
Для жителей Новосибирска, получающих выплаты через почтовые отделения, пенсии и пособия начнут выплачивать досрочно:
В остальных городах и поселениях области пенсии будут выплачиваться по графику, установленному для каждого отделения Почты России.
Выплаты, перечисляемые в ноябре, производятся за предыдущий месяц, за исключением пособий, назначенных впервые. В случае первичного назначения выплаты производятся в течение 5 рабочих дней после одобрения. Основные досрочные выплаты:
Перечисление средств осуществляется в течение всего дня. Зачисление на карты и счета зависит от банковской системы, и по всем вопросам о зачислении гражданам рекомендуется обращаться напрямую в свои банки.
Новосибирцы, получающие выплаты через почтовые отделения, могут уточнить график выплат в своем отделении почтовой связи. Также уточнить информацию можно, обратившись к специалистам регионального отделения СФР:
Скорректированный график выплат в ноябре обеспечит своевременное получение пенсий и пособий, несмотря на праздничные дни.