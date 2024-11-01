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Posted 1 ноября, 10:57

Published 1 ноября, 10:57

Modified 1 ноября, 10:59

Updated 1 ноября, 10:59

Пенсионные выплаты

График выплат пособий в ноябре: кто получит пенсию досрочно

1 ноября 2024, 10:57
Фото: 1MI. Пенсионные выплаты

В Новосибирской области опубликовали график выплат пенсий и пособий

С началом ноябрьских праздников в Новосибирске и области изменится график выплаты пенсий и пособий. В преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, отделение Социального фонда России (СФР) опубликовало скорректированные даты выплат.

Основные даты выплат в ноябре

Из-за сдвига праздничных дней многие выплаты будут перечислены заранее. Вот ключевые даты и выплаты:

  • 2 ноября — досрочная выплата через банки:

    • Единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин;
    • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
    • Выплата за рождение или усыновление первого ребенка до 3 лет;
    • Ежемесячные выплаты на детей военнослужащих.

  • 5 ноября — выплата из материнского капитала:

    • Все семьи, чей доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

  • 8 ноября — пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

  • 11 и 21 ноября — пенсии через банки:

    • Эти дни остаются неизменными для перечисления пенсий, как и в обычные месяцы.
Изменения в выплатахИзменения в выплатах
Изменения в выплатах. Фото: 1MI

Изменения в графике выплат через почтовые отделения

Для жителей Новосибирска, получающих выплаты через почтовые отделения, пенсии и пособия начнут выплачивать досрочно:

  • 1 и 2 ноября — выплаты в Бердске, Искитиме и других населенных пунктах области.
  • 2 ноября — выплаты через почтовые отделения в Новосибирске.

В остальных городах и поселениях области пенсии будут выплачиваться по графику, установленному для каждого отделения Почты России.

Перечень досрочных выплат

Выплаты, перечисляемые в ноябре, производятся за предыдущий месяц, за исключением пособий, назначенных впервые. В случае первичного назначения выплаты производятся в течение 5 рабочих дней после одобрения. Основные досрочные выплаты:

  1. Единое пособие — на детей до 17 лет и беременным женщинам.
  2. Пособие по уходу за ребенком — для неработающих родителей, чьи дети младше полутора лет.
  3. Выплата на первого ребенка — предоставляется на первого ребенка до 3 лет.
  4. Выплаты детям военнослужащих — ежемесячные выплаты семьям, где один из родителей является военнослужащим.
  5. Ежемесячная выплата из материнского капитала — для семей, чей доход не превышает установленный минимум.
Выплаты будут начислять по другому графикуВыплаты будут начислять по другому графику
Выплаты будут начислять по другому графику. Фото: 1MI

Вопросы о выплатах и зачислении средств

Перечисление средств осуществляется в течение всего дня. Зачисление на карты и счета зависит от банковской системы, и по всем вопросам о зачислении гражданам рекомендуется обращаться напрямую в свои банки.

Как уточнить информацию

Новосибирцы, получающие выплаты через почтовые отделения, могут уточнить график выплат в своем отделении почтовой связи. Также уточнить информацию можно, обратившись к специалистам регионального отделения СФР:

  • Телефон горячей линии СФР Новосибирской области: 8 800 200 0502 (бесплатный звонок).
  • Часы работы: понедельник — четверг с 8:30 до 17:15, пятница — до 16:00.

Важные моменты для получателей пенсий и пособий

  • Пенсии выплачиваются за текущий месяц, а пособия — за предыдущий.
  • Досрочные перечисления через банки производятся 2 ноября — за один день до выходных.
  • График работы Почты России в праздничные дни может быть скорректирован, и жители Новосибирской области смогут уточнить его в своем почтовом отделении.

Скорректированный график выплат в ноябре обеспечит своевременное получение пенсий и пособий, несмотря на праздничные дни.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Выплаты#Пенсии#Пенсионеры#Деньги#Пособия
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