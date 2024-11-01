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Posted 1 ноября, 05:33

Published 1 ноября, 05:33

Modified 1 ноября, 05:55

Updated 1 ноября, 05:55

Зима станет для муниципалитета главным экзаменом

Губернатор назвал главные задачи для мэра Новосибирска

1 ноября 2024, 05:33
Фото: atas.info. Зима станет для муниципалитета главным экзаменом
Глава региона положительно оценивает работы новой команды новосибирской мэрии, о чем рассказал во время прямого эфира.

Развитие системы муниципального общественного транспорта, чистота на городских улицах, избавление от ям на дорогах Новосибирска и грамотный подход к проектированию транспортных объектов. Такие первоочередные задачи стоят перед командой мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время ответов на вопросы горожан в прямом эфире.

Отдельно глава региона подчеркнул, что за последние пять лет муниципалитет не смог грамотно подготовить документацию ни на один объект транспортной инфраструктуры, будь то продолжение строительства метро или возведение новых транспортных развязок. Однако сейчас новая команда уже сформировалась, жители города видят, что активная работа началась.

«Позитивные изменения есть», — заключил глава региона.
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#Артем Шершнев#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Дорога#Отопление
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