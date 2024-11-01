Губернатор назвал главные задачи для мэра Новосибирска

Posted 1 ноября, 05:33
Published 1 ноября, 05:33
Modified 1 ноября, 05:55
Updated 1 ноября, 05:55
Развитие системы муниципального общественного транспорта, чистота на городских улицах, избавление от ям на дорогах Новосибирска и грамотный подход к проектированию транспортных объектов. Такие первоочередные задачи стоят перед командой мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время ответов на вопросы горожан в прямом эфире.
Отдельно глава региона подчеркнул, что за последние пять лет муниципалитет не смог грамотно подготовить документацию ни на один объект транспортной инфраструктуры, будь то продолжение строительства метро или возведение новых транспортных развязок. Однако сейчас новая команда уже сформировалась, жители города видят, что активная работа началась.
«Позитивные изменения есть», — заключил глава региона.