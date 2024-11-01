Губернатор назвал главные задачи для мэра Новосибирска

Отдельно глава региона подчеркнул, что за последние пять лет муниципалитет не смог грамотно подготовить документацию ни на один объект транспортной инфраструктуры, будь то продолжение строительства метро или возведение новых транспортных развязок. Однако сейчас новая команда уже сформировалась, жители города видят, что активная работа началась.