Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск» в строительную отрасль

В 2024 году в регионе введено более 2 млн квадратных метров жилья. В достижении этого есть заслуга работников ресурсоснабжающих предприятий. При активном участии начальника отдела планирования и осуществления инвестиционных проектов отделения «Карасукские электрические сети» Ирины Колесовой были построены трансформаторные станции для реконструкции здания поликлиники Краснозерской ЦРБ и комплекса из многоквартирных домов для детей, оставшихся без попечения родителей в Карасуке, а также были обеспечены электроэнергией новые школы в Баганском и Купинском районах.