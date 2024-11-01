Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск» в строительную отрасль

Posted 1 ноября, 07:57
Published 1 ноября, 07:57
Modified 1 ноября, 08:21
Updated 1 ноября, 08:21
Среди высоко отмеченных главой Новосибирской области стали сотрудники компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Они принимали участие в обеспечении энергетической мощностью строящихся важных социальных и жилых объектов.
В 2024 году в регионе введено более 2 млн квадратных метров жилья. В достижении этого есть заслуга работников ресурсоснабжающих предприятий. При активном участии начальника отдела планирования и осуществления инвестиционных проектов отделения «Карасукские электрические сети» Ирины Колесовой были построены трансформаторные станции для реконструкции здания поликлиники Краснозерской ЦРБ и комплекса из многоквартирных домов для детей, оставшихся без попечения родителей в Карасуке, а также были обеспечены электроэнергией новые школы в Баганском и Купинском районах.
Заместитель начальника отделения сметного дела и формирования цен «Россети Новосибирск» Виктория Петрова внесла значительный вклад в реализацию нескольких ключевых объектов. При её участии было разработано около 300 типовых расчетов, что помогло уменьшить сроки и стоимость строительства и модернизации ряда высоковольтных станций, а также оптимизировать расходы на технологическое подключение к электросетям нового ледового комплекса «Сибирь-Арена» и первого этапа крупного проекта комплексного развития территории «Клюквенный».
Вклад работников «Россети Новосибирск» в развитие строительной сферы регулярно отмечается как на местном, так и федеральном уровнях.