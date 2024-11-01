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Posted 1 ноября, 07:57

Published 1 ноября, 07:57

Modified 1 ноября, 08:21

Updated 1 ноября, 08:21

Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск»

Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск» в строительную отрасль

1 ноября 2024, 07:57
Фото: Россети Новосибирск. Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск»
Министерство строительства наградило Благодарственными письмами от губернатора представителей разных сфер, которые внесли весомый вклад в строительную отрасль города и региона.

Среди высоко отмеченных главой Новосибирской области стали сотрудники компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Они принимали участие в обеспечении энергетической мощностью строящихся важных социальных и жилых объектов.

В 2024 году в регионе введено более 2 млн квадратных метров жилья. В достижении этого есть заслуга работников ресурсоснабжающих предприятий. При активном участии начальника отдела планирования и осуществления инвестиционных проектов отделения «Карасукские электрические сети» Ирины Колесовой были построены трансформаторные станции для реконструкции здания поликлиники Краснозерской ЦРБ и комплекса из многоквартирных домов для детей, оставшихся без попечения родителей в Карасуке, а также были обеспечены электроэнергией новые школы в Баганском и Купинском районах.

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Заместитель начальника отделения сметного дела и формирования цен «Россети Новосибирск» Виктория Петрова внесла значительный вклад в реализацию нескольких ключевых объектов. При её участии было разработано около 300 типовых расчетов, что помогло уменьшить сроки и стоимость строительства и модернизации ряда высоковольтных станций, а также оптимизировать расходы на технологическое подключение к электросетям нового ледового комплекса «Сибирь-Арена» и первого этапа крупного проекта комплексного развития территории «Клюквенный».

Вклад работников «Россети Новосибирск» в развитие строительной сферы регулярно отмечается как на местном, так и федеральном уровнях.

Видео: Россети Новосибирск. Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск»
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