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Posted 1 ноября, 12:22

Published 1 ноября, 12:22

Modified 1 ноября, 12:24

Updated 1 ноября, 12:24

Польза чая с имбирем и рецепты приготовления полезного напитка

Кто пьет этот чай — редко видит доктора!

1 ноября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney. Польза чая с имбирем и рецепты приготовления полезного напитка
Имбирь — это природный целебный источник, польза которого известна на протяжении веков. Он считается эффективным средством против кашля, боли в горле и проблем с мокротой, которые часто возникают в холодные дни.

Корень имбиря, родом из Юго-Восточной Азии, до сих пор используется популярностью в традиционной медицине. Благодаря содержащимся в этом корне биологически активным соединениям он обладает уникальным вкусом, которые придают ему лечебные свойства.

Польза имбиря

Имбирь содержит в себе большое количество полезных веществ.

«В нем есть магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, витамины А, В1, В2, В3, С, Е, К. А еще такими аминокислотами как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан», — рассказывают эксперты Роспотребнадзора.

Благодаря такому составу этот продукт:

  • Помогает при метеоризме и тошноте, решая проблемы с пищеварением, в том числе несварением желудка.

  • Эффективен для уменьшения симптомов тошноты при беременности.

  • Благодаря своим противовоспалительным соединениям он полезен при мышечных болях в суставах.

  • Гингерол и сегаол являются основными ингредиентами имбиря. Исследования доказали их профилактическое действие против рака и антиметастатические свойства в процессе лечения онкологии.

  • Благодаря своим антиоксидантным соединениям он защищает клетки от окислительного стресса.

  • Витамины В6, С и минералам железа, кальция и фосфора укрепляют иммунитет и используются для уменьшения симптомов простуды и гриппа.

  • Способствует циркуляции крови, снижая уровень холестерина.

  • Преимущества имбирного чая, который, как известно, обладает расслабляющим действием, включают его эффект снятия стресса.
Как приготовить имбирный чайКак приготовить имбирный чай
Как приготовить имбирный чай. Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить имбирный чай

Имбирный чай — это простой напиток по рецепту, который следует употреблять с пользой. Его можно приготовить методом отвара или заваривания. Если его трудно достать в свежем виде, в отделе со специями продается порошкообразный имбирь. Его добавление в чай сделает напиток более ароматным и усилит его целебность.

Рецепт свежего имбирного чая

  • 2 чайные ложки тертого свежего имбиря
  • 2 стакана воды
  • Мед или лимон

Вскипятите воду, добавив в нее имбирь. После закипания выключите огон и добавьте в полученный отвар мед или лимон, чтобы повысить его питательную ценность.

Рецепт порошкообразного имбирного чая

  • 2 чайные ложки порошкообразного имбиря
  • 2 стакана воды
  • Мед или лимон

Вы можете приготовить чай по такому же рецепту, только используя молотый имбирь.

Полезные свойства корня имбиря при простуде

При употреблении имбиря уменьшаются проблемы как с кашлем, так и с мокротой. Имбирные сиропы, приготовленные вместе с медом, обладают сладким вкусом и успокаивают горло.

Также известно, что имбирь полезен при ангине. Содержащиеся в нем натуральные ингредиенты снимают боль, уменьшая воспаление. Употребление имбиря с горячим чаем или водой смягчает горло, а также помогает согреть организм и укрепить иммунную систему.

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#Эмилия Шпилева#Чай#Все материалы авторов#КЦ#Еда и напитки
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