Кто пьет этот чай — редко видит доктора!

Posted 1 ноября, 12:22
Published 1 ноября, 12:22
Modified 1 ноября, 12:24
Updated 1 ноября, 12:24
Корень имбиря, родом из Юго-Восточной Азии, до сих пор используется популярностью в традиционной медицине. Благодаря содержащимся в этом корне биологически активным соединениям он обладает уникальным вкусом, которые придают ему лечебные свойства.
Имбирь содержит в себе большое количество полезных веществ.
«В нем есть магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, витамины А, В1, В2, В3, С, Е, К. А еще такими аминокислотами как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан», — рассказывают эксперты Роспотребнадзора.
Благодаря такому составу этот продукт:
Имбирный чай — это простой напиток по рецепту, который следует употреблять с пользой. Его можно приготовить методом отвара или заваривания. Если его трудно достать в свежем виде, в отделе со специями продается порошкообразный имбирь. Его добавление в чай сделает напиток более ароматным и усилит его целебность.
Вскипятите воду, добавив в нее имбирь. После закипания выключите огон и добавьте в полученный отвар мед или лимон, чтобы повысить его питательную ценность.
Вы можете приготовить чай по такому же рецепту, только используя молотый имбирь.
При употреблении имбиря уменьшаются проблемы как с кашлем, так и с мокротой. Имбирные сиропы, приготовленные вместе с медом, обладают сладким вкусом и успокаивают горло.
Также известно, что имбирь полезен при ангине. Содержащиеся в нем натуральные ингредиенты снимают боль, уменьшая воспаление. Употребление имбиря с горячим чаем или водой смягчает горло, а также помогает согреть организм и укрепить иммунную систему.
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