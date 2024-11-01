Кто пьет этот чай — редко видит доктора!

Имбирный чай — это простой напиток по рецепту, который следует употреблять с пользой. Его можно приготовить методом отвара или заваривания. Если его трудно достать в свежем виде, в отделе со специями продается порошкообразный имбирь. Его добавление в чай сделает напиток более ароматным и усилит его целебность.