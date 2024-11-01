Кто станет новым главой Минздрава Новосибирской области — названо имя кандидата

Posted 1 ноября, 03:09
Published 1 ноября, 03:09
Modified 1 ноября, 03:11
Updated 1 ноября, 03:11
Должность министра здравоохранения может занять Ростислав Заблоцкий. В настоящий момент он трудится в больнице для детей главным врачом.
Ранее Константин Хальзов покинул свой пост, так как стал заместителем губернатора и начал курировать сферы здравоохранения и министерство труда. Сейчас временно исполняет обязанности главы ведомства Елена Аксенова.
В министры пророчат Заблоцкого, пишет «Сибкрай». Ему 51 год. Он работает в больнице со студенчества. В должности главврача он трудится 17 лет. Официально о назначении еще ничего неизвестно.
В пресс-центре правительства Новосибирской области редакции Atas.Info сообщили, что информацией о назначении Заблоцкого на пост главы Минздрава не располагают.