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Posted 1 ноября, 03:09

Published 1 ноября, 03:09

Modified 1 ноября, 03:11

Updated 1 ноября, 03:11

Кто станет новым министром

Кто станет новым главой Минздрава Новосибирской области — названо имя кандидата

1 ноября 2024, 03:09
Фото: atas.info. Кто станет новым министром

Названо имя кандидата на пост главы Минздрава Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области нашли кандидата на пост главы Минздрава, сообщают источники.

Должность министра здравоохранения может занять Ростислав Заблоцкий. В настоящий момент он трудится в больнице для детей главным врачом.

Ранее Константин Хальзов покинул свой пост, так как стал заместителем губернатора и начал курировать сферы здравоохранения и министерство труда. Сейчас временно исполняет обязанности главы ведомства Елена Аксенова.

В министры пророчат Заблоцкого, пишет «Сибкрай». Ему 51 год. Он работает в больнице со студенчества. В должности главврача он трудится 17 лет. Официально о назначении еще ничего неизвестно.

В пресс-центре правительства Новосибирской области редакции Atas.Info сообщили, что информацией о назначении Заблоцкого на пост главы Минздрава не располагают.

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