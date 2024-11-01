Минимум ухода, а растет как в тропиках: как ухаживать за фикусом каучуконосным

Растение хорошо развивается в светлых помещениях, куда не поступает прямой дневной свет. Если на листьях появляются черные пятна, рекомендуется перенести их в угол, более удаленный от солнца. Если ваше растение не развивается в течение длительного времени, это указывает на то, что ему нужен свет. В таких случаях рекомендуется выбирать место, где можно получить дневной свет.