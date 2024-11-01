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Posted 1 ноября, 19:27

Published 1 ноября, 19:27

Modified 1 ноября, 19:27

Updated 1 ноября, 19:27

Фикус эластика (каучуконосный) как правильно ухаживать за растением

Минимум ухода, а растет как в тропиках: как ухаживать за фикусом каучуконосным

1 ноября 2024, 19:27
Фото: Изображение Midjourney. Фикус эластика (каучуконосный) как правильно ухаживать за растением
Фикус Эластика снова в моде! Это красивое растение с яркими и сочными листьями станет украшением как дома, так и офиса. Рассказываем о простых правилах ухода в домашних условиях, которые освоит даже ленивый.

Каучуковый цветок (фикус эластичный) принадлежит к роду фикусов семейства Moraceae (шелковичные) и известен как вечнозеленый вид тропических деревьев, отличающийся эффектной листвой. Произрастает он в тропических регионах Южного Китая, Юго-Восточной Азии и Индонезии, а также в Турции в Средиземноморском регионе.

Название цветка происходит от слова «каучук», которое встречается на родном языке кечуйцев, местного племени на южноамериканском континенте. Смысл, содержащийся в этом слове, очень интересен. Оно буквально означает плачущее дерево, так как имеет жидкость в структуре стебля — молочно-белую латексную текстуру. При этом с научной точки зрения он описывается как Ficus Elastica или Ficus Robusta.

Особенности каучукового растения

Каучуковый цветок, который привлекает внимание своей эффектностью, пользуется большой популярностью среди комнатных растений благодаря своим широким и блестящим листьям овальной или сердцевидной формы.

Это растение считается медленно растущим, в зрелом возрасте может достигать 2-3 метра в высоту, а при хорошем уходе листья вырастают до 20-30 см в длину.

Фикус каучуконосныйФикус каучуконосный
Фикус каучуконосный. Фото: Изображение Midjourney

Уход за каучуковым фикусом

Каучуковый цветок известен как растение, за которым относительно легко ухаживать, если соблюдаются основные стандарты ухода. Автор канала «Садовый Клуб Наталии Петренко» рассказала, какие 5 правил нужно соблюдать всем обладателям экзотического цветка.

Почва: эксперт советует использовать для посадки рыхлый и плодородный грунт. Если самостоятельно готовите почву, то это должна быть смесь компост и разрыхлители.

Свет: вы должны беречь растение от прямых солнечных лучей.

Полив: частота полива варьируется в зависимости от сезона — 2-3 раза в неделю в летний период и 1-2 раза в неделю в зимние месяцы. При этом следует следить за тем, чтобы лишняя вода полностью стекала через дренажные отверстия.

Внесение удобрений: для каучукового фикуса подкормки удобрениями вносят весной и летом каждые 2 недели.

Пересадка: для здорового роста корней рекомендуется пересаживать растение из имеющегося горшка в один большой в мае или июне каждого года.

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Особенности ухода за каучуковым фикусом

При выращивании каучука недостаточно просто поливать его, необходимо поддерживать баланс влажности, опрыскивая листья водой с перерывом в несколько дней.

Еще одна серьезная ошибка, которая часто встречается при выращивании каучуковых цветов, это чрезмерный полив. Если листья растения желтеют или становятся коричневыми, это означает, что воды слишком много. Столкнувшись с такой ситуацией, необходимо срочно сократить частоту полива.

Растение хорошо развивается в светлых помещениях, куда не поступает прямой дневной свет. Если на листьях появляются черные пятна, рекомендуется перенести их в угол, более удаленный от солнца. Если ваше растение не развивается в течение длительного времени, это указывает на то, что ему нужен свет. В таких случаях рекомендуется выбирать место, где можно получить дневной свет.

Внимание!

Латекс, содержащийся в лепестках каучукового цветка, содержит сильный яд. По этой причине рекомендуется держать растение подальше от детей и домашних животных.

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Размножение фикусов

Каучуковые фикусы можно размножать двумя способами.

Размножения листовыми черенками:

  • От здорового листа отрезается кусочек длиной 10-15 см.
  • Срезанную часть листа нужно укрыть свежим влажным мхом или торфом.
  • Лист полезно хранить в светлом и теплом помещении.
  • Для образования корней на листе может потребоваться несколько недель.

Размножение корневыми черенками:

  • От корней каучукового цветка отрезается кусочек длиной 10-15 см.
  • Срезанный кусок корня нужно укрыть свежим влажным мхом или торфом.
  • Корневую часть хранят в светлом и теплом помещении.
  • Для образования новых побегов на корне может потребоваться несколько недель.
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#Эмилия Шпилева#Растения#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Комнатные растения
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