Минимум ухода, а растет как в тропиках: как ухаживать за фикусом каучуконосным

Posted 1 ноября, 19:27
Published 1 ноября, 19:27
Modified 1 ноября, 19:27
Updated 1 ноября, 19:27
Каучуковый цветок (фикус эластичный) принадлежит к роду фикусов семейства Moraceae (шелковичные) и известен как вечнозеленый вид тропических деревьев, отличающийся эффектной листвой. Произрастает он в тропических регионах Южного Китая, Юго-Восточной Азии и Индонезии, а также в Турции в Средиземноморском регионе.
Название цветка происходит от слова «каучук», которое встречается на родном языке кечуйцев, местного племени на южноамериканском континенте. Смысл, содержащийся в этом слове, очень интересен. Оно буквально означает плачущее дерево, так как имеет жидкость в структуре стебля — молочно-белую латексную текстуру. При этом с научной точки зрения он описывается как Ficus Elastica или Ficus Robusta.
Каучуковый цветок, который привлекает внимание своей эффектностью, пользуется большой популярностью среди комнатных растений благодаря своим широким и блестящим листьям овальной или сердцевидной формы.
Это растение считается медленно растущим, в зрелом возрасте может достигать 2-3 метра в высоту, а при хорошем уходе листья вырастают до 20-30 см в длину.
Каучуковый цветок известен как растение, за которым относительно легко ухаживать, если соблюдаются основные стандарты ухода. Автор канала «Садовый Клуб Наталии Петренко» рассказала, какие 5 правил нужно соблюдать всем обладателям экзотического цветка.
Почва: эксперт советует использовать для посадки рыхлый и плодородный грунт. Если самостоятельно готовите почву, то это должна быть смесь компост и разрыхлители.
Свет: вы должны беречь растение от прямых солнечных лучей.
Полив: частота полива варьируется в зависимости от сезона — 2-3 раза в неделю в летний период и 1-2 раза в неделю в зимние месяцы. При этом следует следить за тем, чтобы лишняя вода полностью стекала через дренажные отверстия.
Внесение удобрений: для каучукового фикуса подкормки удобрениями вносят весной и летом каждые 2 недели.
Пересадка: для здорового роста корней рекомендуется пересаживать растение из имеющегося горшка в один большой в мае или июне каждого года.
При выращивании каучука недостаточно просто поливать его, необходимо поддерживать баланс влажности, опрыскивая листья водой с перерывом в несколько дней.
Еще одна серьезная ошибка, которая часто встречается при выращивании каучуковых цветов, это чрезмерный полив. Если листья растения желтеют или становятся коричневыми, это означает, что воды слишком много. Столкнувшись с такой ситуацией, необходимо срочно сократить частоту полива.
Растение хорошо развивается в светлых помещениях, куда не поступает прямой дневной свет. Если на листьях появляются черные пятна, рекомендуется перенести их в угол, более удаленный от солнца. Если ваше растение не развивается в течение длительного времени, это указывает на то, что ему нужен свет. В таких случаях рекомендуется выбирать место, где можно получить дневной свет.
Внимание!
Латекс, содержащийся в лепестках каучукового цветка, содержит сильный яд. По этой причине рекомендуется держать растение подальше от детей и домашних животных.
Каучуковые фикусы можно размножать двумя способами.