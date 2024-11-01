Мития Фомин, Дава и еще двое новосибирцев в танце поборются за 10 млн рублей

Posted 1 ноября, 10:23
Published 1 ноября, 10:23
Modified 1 ноября, 10:25
Updated 1 ноября, 10:25
В шоу примут участие 10 пар из звезд и профессионалов танцевального мира. В каждой паре известную личность поддерживает профессиональный танцовщик, а курируют их две наставницы — Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова, каждая из которых собрала команду из пяти пар.
Примечательно, что сразу четверо участников проекта — уроженцы Новосибирска: это певец Митя Фомин, блогер и артист Дава, танцовщица Вера Бондарева и хореограф Софа. Одним из самых ярких дуэтов шоу уже называют пару Давы и Софы, которые с первых репетиций привлекли внимание своей уникальной динамикой и целеустремленностью.
Танцовщица Софа, вернувшаяся на ТНТ спустя девять лет после участия в популярном проекте «ТАНЦЫ», видит «Звёздные танцы» как шанс воплотить свои амбициозные цели и, наконец, добиться признания, о котором мечтала. Она поделилась, что их путь к синхронной работе с Давой был непростым: на первых порах между партнёрами возникали конфликты и споры, что, впрочем, лишь помогло им лучше узнать друг друга.
«Дава супер проявляет себя в качестве партнера. Он очень дотошный, щепетильный, перфекционист. Может ворчать, ругаться, но благодаря этому мы вместе делаем крутой результат», — рассказывает Софа.
Она добавила, что трудности на старте репетиций помогли паре преодолеть барьеры, и теперь каждый успех — это показатель того, насколько они выросли и стали сильнее как команда.