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Posted 1 ноября, 10:23

Published 1 ноября, 10:23

Modified 1 ноября, 10:25

Updated 1 ноября, 10:25

Участники шоу

Мития Фомин, Дава и еще двое новосибирцев в танце поборются за 10 млн рублей

1 ноября 2024, 10:23
Фото: телеканал ТНТ. Участники шоу
Звездные новосибирцы 3 ноября поборются за многомиллионный выигрыш в первом выпуске шоу «Звездные танцы» на ТНТ.

В шоу примут участие 10 пар из звезд и профессионалов танцевального мира. В каждой паре известную личность поддерживает профессиональный танцовщик, а курируют их две наставницы — Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова, каждая из которых собрала команду из пяти пар.

Примечательно, что сразу четверо участников проекта — уроженцы Новосибирска: это певец Митя Фомин, блогер и артист Дава, танцовщица Вера Бондарева и хореограф Софа. Одним из самых ярких дуэтов шоу уже называют пару Давы и Софы, которые с первых репетиций привлекли внимание своей уникальной динамикой и целеустремленностью.

Дава и Мития ФоминДава и Мития Фомин
Дава и Мития ФоминДава и Мития Фомин
Дава и Мития Фомин. Фото: телеканал ТНТ

Танцовщица Софа, вернувшаяся на ТНТ спустя девять лет после участия в популярном проекте «ТАНЦЫ», видит «Звёздные танцы» как шанс воплотить свои амбициозные цели и, наконец, добиться признания, о котором мечтала. Она поделилась, что их путь к синхронной работе с Давой был непростым: на первых порах между партнёрами возникали конфликты и споры, что, впрочем, лишь помогло им лучше узнать друг друга.

«Дава супер проявляет себя в качестве партнера. Он очень дотошный, щепетильный, перфекционист. Может ворчать, ругаться, но благодаря этому мы вместе делаем крутой результат», — рассказывает Софа.

Она добавила, что трудности на старте репетиций помогли паре преодолеть барьеры, и теперь каждый успех — это показатель того, насколько они выросли и стали сильнее как команда.

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