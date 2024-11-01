Мития Фомин, Дава и еще двое новосибирцев в танце поборются за 10 млн рублей

Танцовщица Софа, вернувшаяся на ТНТ спустя девять лет после участия в популярном проекте «ТАНЦЫ», видит «Звёздные танцы» как шанс воплотить свои амбициозные цели и, наконец, добиться признания, о котором мечтала. Она поделилась, что их путь к синхронной работе с Давой был непростым: на первых порах между партнёрами возникали конфликты и споры, что, впрочем, лишь помогло им лучше узнать друг друга.