Начальницу опеки осудили за махинации с квартирой ребенка в Новосибирской области

Единственный дом мальчика решили продать и на эти деньги купить квартиру. Сотрудница подготовила постановление за подписью главы, чтобы разрешить сделку. Однако вырученные деньги опекун передал биологической матери ребенка, а мальчик остался без жилья. Об этом знала обвиняемая, но никаких действий не предприняла. Было возбуждено дело по факту использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы.