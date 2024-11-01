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Posted 1 ноября, 10:42

Published 1 ноября, 10:42

Modified 1 ноября, 10:44

Updated 1 ноября, 10:44

Суд вынес приговор

Начальницу опеки осудили за махинации с квартирой ребенка в Новосибирской области

1 ноября 2024, 10:42
Фото: 1MI. Суд вынес приговор
В Новосибирской области срок получила начальница опеки, из-за которой ребенок лишился квартиры, сообщили в прокуратуре.

Все произошло летом 2021 года в Карасуке. Женщина работала начальницей опеки и попечительства. К ней обратился опекун ребенка с жилищным вопросом.

Единственный дом мальчика решили продать и на эти деньги купить квартиру. Сотрудница подготовила постановление за подписью главы, чтобы разрешить сделку. Однако вырученные деньги опекун передал биологической матери ребенка, а мальчик остался без жилья. Об этом знала обвиняемая, но никаких действий не предприняла. Было возбуждено дело по факту использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

Спустя год жилищные права несовершеннолетнего восстановили. Суд признал начальницу опеки виновной и назначил ей два года условно. Столько же лет ей запретили работать в органах местного самоуправления.

Тем временем бывший кинолог несколько лет не может встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным. Мужчина уволен из полиции и является инвалидом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Уголовное дело#Приговор#Карасукский район
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