Начальницу опеки осудили за махинации с квартирой ребенка в Новосибирской области

Posted 1 ноября, 10:42
Published 1 ноября, 10:42
Modified 1 ноября, 10:44
Updated 1 ноября, 10:44
Все произошло летом 2021 года в Карасуке. Женщина работала начальницей опеки и попечительства. К ней обратился опекун ребенка с жилищным вопросом.
Единственный дом мальчика решили продать и на эти деньги купить квартиру. Сотрудница подготовила постановление за подписью главы, чтобы разрешить сделку. Однако вырученные деньги опекун передал биологической матери ребенка, а мальчик остался без жилья. Об этом знала обвиняемая, но никаких действий не предприняла. Было возбуждено дело по факту использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы.
Спустя год жилищные права несовершеннолетнего восстановили. Суд признал начальницу опеки виновной и назначил ей два года условно. Столько же лет ей запретили работать в органах местного самоуправления.
Тем временем бывший кинолог несколько лет не может встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным. Мужчина уволен из полиции и является инвалидом.