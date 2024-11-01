Народные приметы на Артемьев день — что можно и нельзя делать 2 ноября

Не завершать начатые дела: В Артемьев день важно завершить все текущие дела, так как незаконченные задачи могут привести к застою в жизни. Также не рекомендуется начинать новые дела, поскольку это может обернуться неудачей.

Ремонт и чистка постельных принадлежностей: Запрещено вытряхивать подушки, одеяла и покрывала, так как считается, что вместе с пылью можно вытрясти семейное счастье и благополучие.

Запрет на риск и конфликты: В этот день нельзя рисковать и затевать ссоры. Повышение голоса или агрессия могут стать причиной затяжных конфликтов и испортить отношения в семье на длительное время.

Отказ от картофельных блюд: В Артемьев день картофель заменяют капустой, поскольку день считается капустным. Примета гласит, что, чем больше блюд из капусты будет съедено, тем больше счастья будет в семье.