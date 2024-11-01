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Posted 1 ноября, 12:11

Published 1 ноября, 12:11

Modified 1 ноября, 12:11

Updated 1 ноября, 12:11

2 ноября — День Артемия Антиохийского

Народные приметы на Артемьев день — что можно и нельзя делать 2 ноября

1 ноября 2024, 12:11
Фото: Фреска. 2 ноября — День Артемия Антиохийского

В Новосибирске рассказали, что можно делать 2 ноября в Артемьев день

2 ноября, в Артемьев день, почитается святой Артемий Антиохийский, известный военачальник и святой, почитаемый в православной традиции.

Этот день связан с многочисленными народными традициями, обрядами и приметами, которые передавались из поколения в поколение. По народному календарю, Артемьев день ассоциируется с укреплением семьи, привлечением достатка и защиты от злых духов. Приметы и обряды, которые проводят 2 ноября, помогают людям соблюдать определенные правила и запреты, чтобы избежать бед и скандалов в семье.

Кого почитают в Артемьев день?

Согласно церковным традициям, в Артемьев день вспоминают святого Артемия Антиохийского. Артемий был военачальником при императоре Константине Великом и отличился верностью своей вере, за что впоследствии претерпел жестокие мучения и казнь. Он считается покровителем военных и защитником от внезапной смерти. Кроме того, Артемий почитается как целитель, к которому обращаются с молитвами об исцелении от болезней, особенно желудочных и грыж.

Кроме святого Артемия Антиохийского, в народе также вспоминают и святого Артемия Веркольского, русского святого, погибшего от удара молнии в юном возрасте. В связи с этим Артемьев день считается временем, когда особенно важно обращать внимание на знамения и приметы, поскольку они могут предупредить о важных переменах в жизни.

Артемий АнтиохийскийАртемий Антиохийский
Артемий Антиохийский. Фото: Икона

Что можно делать в Артемьев день?

  1. Молитвы и походы в церковь: В этот день люди молятся о здоровье и защите от несчастий, часто совершают поход в церковь с подношениями. Эти действия считаются залогом благополучия и гармонии в семье.

  2. Уборка и починка забора: Артемьев день традиционно связан с подготовкой дома к зиме. Хозяйки наводят порядок, выкидывают ненужные вещи, что символизирует избавление от негатива и обретение счастья. Мужчины же ремонтируют заборы и ограждения, так как считается, что крепкий забор помогает сохранить семейное благополучие и защищает от невзгод.

  3. Кулинарные традиции: Этот день называют капустным днем, так как хозяйки готовят блюда из капусты — тушеную капусту, щи, пироги и оладьи. Считается, что капуста, съеденная в этот день, укрепляет здоровье и приносит удачу.

Приготовьте тушеную капустуПриготовьте тушеную капусту
Приготовьте тушеную капусту. Фото: 1MI

Что нельзя делать 2 ноября?

  1. Не завершать начатые дела: В Артемьев день важно завершить все текущие дела, так как незаконченные задачи могут привести к застою в жизни. Также не рекомендуется начинать новые дела, поскольку это может обернуться неудачей.

  2. Ремонт и чистка постельных принадлежностей: Запрещено вытряхивать подушки, одеяла и покрывала, так как считается, что вместе с пылью можно вытрясти семейное счастье и благополучие.

  3. Запрет на риск и конфликты: В этот день нельзя рисковать и затевать ссоры. Повышение голоса или агрессия могут стать причиной затяжных конфликтов и испортить отношения в семье на длительное время.

  4. Отказ от картофельных блюд: В Артемьев день картофель заменяют капустой, поскольку день считается капустным. Примета гласит, что, чем больше блюд из капусты будет съедено, тем больше счастья будет в семье.

  5. Наблюдать за птицами: Считается, что если увидеть пролетающих в небе птиц, то деньги могут «улететь». По этой причине людям советуют не поднимать взгляд на небо, чтобы не привлечь неудачи и потерь в финансах.

Понаблюдайте за птицамиПонаблюдайте за птицами
Понаблюдайте за птицами. Фото: 1MI

Приметы и обычаи на Артемьев день

  • Погода и будущий урожай: Народные приметы указывают, что иней на деревьях предвещает богатый урожай в следующем году, а ясное небо с яркими звездами — к холодной зиме. Появление волков вблизи деревень также считается признаком надвигающихся холодов.

  • Защита от грыжи: В Артемьев день женщины читают специальные заговоры, чтобы избавить себя и близких от грыжи. Этот ритуал проводится с использованием осиновой ветви и молитвы.

  • Привлечение денег: Чтобы привлечь богатство, в капусту для закваски кладут денежную купюру, произнося при этом специальные слова для приумножения финансового достатка.

Позаботьтесь о своих деньгахПозаботьтесь о своих деньгах
Позаботьтесь о своих деньгах. Фото: 1MI

Артемьев день — это время, когда важно уделить внимание дому, семье и внутреннему миру. Соблюдая запреты и обычаи, люди стремятся сохранить гармонию и привлечь удачу. Выполнение традиций, таких как приготовление капустных блюд, ремонт забора, молитвы и запреты, помогает улучшить отношения в семье и избежать конфликтов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Церковь#Россия#Религия#Традиции#Приметы#Молитвы
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