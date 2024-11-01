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Posted 1 ноября, 05:14

Published 1 ноября, 05:14

Modified 1 ноября, 05:16

Updated 1 ноября, 05:16

Инфекционный госпиталь полностью оснащен всем необходимым оборудованием

Названы сроки открытия новой инфекционной больницы в Новосибирске

1 ноября 2024, 05:14
Фото: 1MI. Инфекционный госпиталь полностью оснащен всем необходимым оборудованием
Больница уже получила все необходимые разрешения от строительных инстанций, сообщил глава региона.

Инфекционная больница в поселке Садовый под Новосибирском готова принимать пациентов, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Все необходимые для ввода в эксплуатацию разрешения получены, сейчас идет процесс получения медицинских лицензий. По словам главы региона, лицензирование планируется завершить до конца ноября. В декабре лечебное учреждение начнет работу, сообщил Травников.

Инфекционный госпиталь построен в рамках сотрудничества регионального правительства и частной компании «К1». Стоимость строительства больницы составила около 16 млрд рублей. В новые помещения переедет персонал новосибирской инфекционной больницы № 1, расположенной в центре города, на улице Семьи Шамшиных.

В Новосибирске планируют построить школу или высотки на месте инфекционной больницы
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#Медицина#Новосибирск#Пациенты#Сроки#Инфекционная больница
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