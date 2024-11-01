Названы сроки открытия новой инфекционной больницы в Новосибирске

Posted 1 ноября, 05:14
Published 1 ноября, 05:14
Modified 1 ноября, 05:16
Updated 1 ноября, 05:16
Инфекционная больница в поселке Садовый под Новосибирском готова принимать пациентов, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Все необходимые для ввода в эксплуатацию разрешения получены, сейчас идет процесс получения медицинских лицензий. По словам главы региона, лицензирование планируется завершить до конца ноября. В декабре лечебное учреждение начнет работу, сообщил Травников.
Инфекционный госпиталь построен в рамках сотрудничества регионального правительства и частной компании «К1». Стоимость строительства больницы составила около 16 млрд рублей. В новые помещения переедет персонал новосибирской инфекционной больницы № 1, расположенной в центре города, на улице Семьи Шамшиных.