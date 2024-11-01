Названы сроки открытия новой инфекционной больницы в Новосибирске

Инфекционная больница в поселке Садовый под Новосибирском готова принимать пациентов, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Все необходимые для ввода в эксплуатацию разрешения получены, сейчас идет процесс получения медицинских лицензий. По словам главы региона, лицензирование планируется завершить до конца ноября. В декабре лечебное учреждение начнет работу, сообщил Травников.