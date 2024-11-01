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Posted 1 ноября, 11:11

Published 1 ноября, 11:11

Modified 1 ноября, 11:13

Updated 1 ноября, 11:13

Выборы в США

«Ничего хорошего»: политолог — о том, как выборы в США повлияют на Россию

1 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI. Выборы в США

Новосибирский политолог рассказал, как выборы в США повлияют на Россию

На следующей неделе, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, которые вновь привлекают внимание не только американцев, но и всего мира. Новосибирский политолог рассказал, чего россиянам ждать от этих выборов.

В России за этим событием наблюдают с интересом, однако новосибирские политологи считают, что для России значительных улучшений в отношениях с Америкой ждать не стоит, вне зависимости от того, кто победит — кандидат от действующий партии США Камала Харрис или кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Политологи Игорь Козлов и Александр Барсуков поделились своими оценками текущей ситуации и объяснили, почему многие россияне симпатизируют Трампу.

Игорь Козлов, комментируя предстоящие выборы, отметил, что раскол в американском обществе уже достиг значительных глубин и вряд ли изменится в ближайшем будущем. По его мнению, результаты голосования лишь зафиксируют статус-кво в отношениях между двумя ведущими политическими партиями США, но не решат внутренних конфликтов страны.

«Чем бы ни закончились выборы, в обществе США произойдет раскол. Вне зависимости от того, кто выиграет: Харрис или Трамп. Этот конфликт глобальный, он глубокий, и результаты выборов на это повлиять уже не в состоянии. США будут находиться в определенном перманентном кризисе. Он может быть острым, он может быть затухающим. Я думаю, что вполне возможно, что достаточно острая фаза будет происходить», — отметил политолог Игорь Козлов в разговоре с Om1 Новосибирск.

С его точки зрения, политическая обстановка в США уже давно перешла в стадию затяжного кризиса, который может то усиливаться, то ослабевать, но вряд ли полностью исчезнет в ближайшие годы. Это внутреннее противостояние неизбежно влияет и на внешнюю политику США, включая их отношения с Россией.

Козлов также напомнил, что и демократы, и республиканцы поддерживают жесткую линию в отношении России, что делает любые ожидания улучшений в двусторонних отношениях маловероятными. Политик считает, что США будут продолжать проводить политику, направленную на усиление влияния на международной арене, при этом интересы России останутся для них второстепенными.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирск#Россия#США#Отношения#Дональд Трамп#Камала Харрис
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