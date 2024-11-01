«Ничего хорошего»: политолог — о том, как выборы в США повлияют на Россию

«Чем бы ни закончились выборы, в обществе США произойдет раскол. Вне зависимости от того, кто выиграет: Харрис или Трамп. Этот конфликт глобальный, он глубокий, и результаты выборов на это повлиять уже не в состоянии. США будут находиться в определенном перманентном кризисе. Он может быть острым, он может быть затухающим. Я думаю, что вполне возможно, что достаточно острая фаза будет происходить», — отметил политолог Игорь Козлов в разговоре с Om1 Новосибирск.