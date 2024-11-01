Новосибирский министр ЖКХ получил предостережение из-за мусора

Posted 1 ноября, 04:39
Published 1 ноября, 04:39
Modified 1 ноября, 04:41
Updated 1 ноября, 04:41
В ведомство поступили жалобы на невывоз мусора. Была проведена проверка. Нарушения нашли в более чем 40 адресах. Тогда нашлись и виновные.
Врио министра ЖКХ Евгению Назарову внесли предостережение. Аналогичный документ получил и глава компании-регоператора. Возбуждено дело. Поручено оперативно устранить все выявленные проблемы.
В Сузунском районе прокуратура внесла представление в адрес директора ресурсоснабжающей организации. Тогда все нарушения, из-за которых в домах жителей не было отопления, оперативно были устранены.