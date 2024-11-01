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Posted 1 ноября, 04:39

Published 1 ноября, 04:39

Modified 1 ноября, 04:41

Updated 1 ноября, 04:41

Все проблемы устранят

Новосибирский министр ЖКХ получил предостережение из-за мусора

1 ноября 2024, 04:39
Фото: 1MI. Все проблемы устранят
Прокуратура наказала виновных в невывозе мусора на территории Новосибирской области, о чем сообщила прокуратура.

В ведомство поступили жалобы на невывоз мусора. Была проведена проверка. Нарушения нашли в более чем 40 адресах. Тогда нашлись и виновные.

Врио министра ЖКХ Евгению Назарову внесли предостережение. Аналогичный документ получил и глава компании-регоператора. Возбуждено дело. Поручено оперативно устранить все выявленные проблемы.

В Сузунском районе прокуратура внесла представление в адрес директора ресурсоснабжающей организации. Тогда все нарушения, из-за которых в домах жителей не было отопления, оперативно были устранены.

Генпрокуратура внесла представление врио мэра Новосибирска из-за плохих дорог
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мусор#ЖКХ#Прокуратура#Проверка#Представление
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