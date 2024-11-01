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Posted 1 ноября, 06:45

Published 1 ноября, 06:45

Modified 1 ноября, 06:45

Updated 1 ноября, 06:45

«Новые люди» предложили ввести дополнительную поддержку новосибирских стартапов

«Новые люди» предложили ввести дополнительную поддержку новосибирских стартапов

1 ноября 2024, 06:45
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info.
Повышение патентов для малого бизнеса стало одной из главных тем сессии Заксобрания Новосибирской области. Изменения затронут небольшие предприятия: парикмахерские, ателье по ремонту одежды и проч. Стоимость патента вырастет в среднем на 13,6%.

Большинство депутатов поддержало это решение. Однако фракция «Новые люди» выступила против, раскритиковав законопроект.

Лидер «Новых людей» в новосибирском Заксобрании Дарья Карасева отметила, что повышением патента предпринимателей практически вынуждают повысить цены. В конечном счёте это разгонит инфляцию и ударит по конечному потребителю.

Фото: «Новые люди»

«К малому бизнесу нельзя относиться, как к дойной корове. Иначе завтра малые предприятия просто закроются. От этого не выиграет никто. Предприниматели останутся без работы, люди — без доступных услуг, бюджет — без дополнительных поступлений», — подчеркнула Дарья Карасева.

В качестве альтернативы повышению патентов и налоговой нагрузки Дарья Карасева назвала дополнительные меры поддержки тех предприятий, которые внедряют инновации. Она привела пример законопроекта «Новых людей» о венчурных инвестициях, который недавно поддержала Госдума. Инициатива предполагает, что регионы теперь могут вводить налоговые вычеты для вложений в высокотехнологичные предприятия. Вкладываться в технологические предприятия станет безопаснее и выгоднее.

«Для Новосибирской области это очень актуально. У нас есть одна из самых мощных в России научных баз, в частности Академгородок. Здесь же немало перспективных стартапов и одновременно крупных предприятий, заинтересованных в инновациях. В этом отношении мы можем стать примером для всей страны. Законопроект о поддержке технологичных компаний в перспективе принесёт гораздо больше пользы, чем давление на предпринимателей. Каждый рубль, который мы сегодня вкладываем в инновации, в перспективе принесёт пользу людям», — уверена Дарья Карасева.

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