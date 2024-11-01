«Новые люди» предложили ввести дополнительную поддержку новосибирских стартапов

«Для Новосибирской области это очень актуально. У нас есть одна из самых мощных в России научных баз, в частности Академгородок. Здесь же немало перспективных стартапов и одновременно крупных предприятий, заинтересованных в инновациях. В этом отношении мы можем стать примером для всей страны. Законопроект о поддержке технологичных компаний в перспективе принесёт гораздо больше пользы, чем давление на предпринимателей. Каждый рубль, который мы сегодня вкладываем в инновации, в перспективе принесёт пользу людям», — уверена Дарья Карасева.