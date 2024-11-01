«Новые люди» предложили ввести дополнительную поддержку новосибирских стартапов

Posted 1 ноября, 06:45
Published 1 ноября, 06:45
Modified 1 ноября, 06:45
Updated 1 ноября, 06:45
Большинство депутатов поддержало это решение. Однако фракция «Новые люди» выступила против, раскритиковав законопроект.
Лидер «Новых людей» в новосибирском Заксобрании Дарья Карасева отметила, что повышением патента предпринимателей практически вынуждают повысить цены. В конечном счёте это разгонит инфляцию и ударит по конечному потребителю.
«К малому бизнесу нельзя относиться, как к дойной корове. Иначе завтра малые предприятия просто закроются. От этого не выиграет никто. Предприниматели останутся без работы, люди — без доступных услуг, бюджет — без дополнительных поступлений», — подчеркнула Дарья Карасева.
В качестве альтернативы повышению патентов и налоговой нагрузки Дарья Карасева назвала дополнительные меры поддержки тех предприятий, которые внедряют инновации. Она привела пример законопроекта «Новых людей» о венчурных инвестициях, который недавно поддержала Госдума. Инициатива предполагает, что регионы теперь могут вводить налоговые вычеты для вложений в высокотехнологичные предприятия. Вкладываться в технологические предприятия станет безопаснее и выгоднее.
«Для Новосибирской области это очень актуально. У нас есть одна из самых мощных в России научных баз, в частности Академгородок. Здесь же немало перспективных стартапов и одновременно крупных предприятий, заинтересованных в инновациях. В этом отношении мы можем стать примером для всей страны. Законопроект о поддержке технологичных компаний в перспективе принесёт гораздо больше пользы, чем давление на предпринимателей. Каждый рубль, который мы сегодня вкладываем в инновации, в перспективе принесёт пользу людям», — уверена Дарья Карасева.