Одаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоу

В проекте соревнуются дети от 10 до 15 лет. Среди них есть те, кто разбирается в шахматах, программировании, политики, арифметики и других дисциплин. В шоу всего четыре раунда. В каждом из них можно заработать баллы, а их уже конвертировать в реальные деньги, в случае выигрыша.