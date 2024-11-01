Одаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоу

Posted 1 ноября, 04:10
Published 1 ноября, 04:10
Modified 1 ноября, 04:12
Updated 1 ноября, 04:12
Раджа Кулхари решил испытать удачу в шоу «Умнее всех». Ведущим телепередачи является Тина Канделаки. Она задавала школьникам сложные вопросы, проверяя их интеллектуальные способности.
Одним из участников был 15-летний новосибирец. Он с детства увлекается географией и знает наперед всю программу по данному предмету. Однако справиться со всеми испытаниями ему не удалось. Он провалился на вопросе про Византию. Выиграть приз у Раджи не получилось.
В проекте соревнуются дети от 10 до 15 лет. Среди них есть те, кто разбирается в шахматах, программировании, политики, арифметики и других дисциплин. В шоу всего четыре раунда. В каждом из них можно заработать баллы, а их уже конвертировать в реальные деньги, в случае выигрыша.
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