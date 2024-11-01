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Posted 1 ноября, 04:10

Published 1 ноября, 04:10

Modified 1 ноября, 04:12

Updated 1 ноября, 04:12

Участник проиграл

Одаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоу

1 ноября 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney. Участник проиграл
Подросток из Новосибирска снялся в интеллектуальном шоу: в выпуске показали, как он отвечал на сложные вопросы.

Раджа Кулхари решил испытать удачу в шоу «Умнее всех». Ведущим телепередачи является Тина Канделаки. Она задавала школьникам сложные вопросы, проверяя их интеллектуальные способности.

Одним из участников был 15-летний новосибирец. Он с детства увлекается географией и знает наперед всю программу по данному предмету. Однако справиться со всеми испытаниями ему не удалось. Он провалился на вопросе про Византию. Выиграть приз у Раджи не получилось.

В проекте соревнуются дети от 10 до 15 лет. Среди них есть те, кто разбирается в шахматах, программировании, политики, арифметики и других дисциплин. В шоу всего четыре раунда. В каждом из них можно заработать баллы, а их уже конвертировать в реальные деньги, в случае выигрыша.

Ранее семья из Новосибирска приютила наглую мажорку из Петербурга.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Шоу#Выигрыш
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