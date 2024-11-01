Олег Клемешов ушел из мэрии — чем он запомнился жителям Новосибирска

Posted 1 ноября, 07:40
Published 1 ноября, 07:40
Modified 1 ноября, 07:42
Updated 1 ноября, 07:42
Первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов уволился с работы по собственному желанию. Он оставался одним из немногих чиновников из прежней команды мэра Анатолия Локтя и одним из самых опытных сотрудников муниципалитета в принципе.
Его карьера до прихода в коридоры власти была связана с транспортной сферой. После окончания Новосибирского электротехнического института начинает работу мастером контактной сети службы обеспечения работы городского электротранспорта. Затем возглавляет ремонтную службу Кировского трамвайного депо, после его назначают директором Октябрьского трамвайного депо.
В результате реорганизации транспортной трамвайной системы Олег Клемешов в 2005 становится начальником Правобережного трамвайного депо и работает в этой системе вплоть до 2012 года, когда его назначают на должность заместителя главы Ленинской районной администрации. Через два года из замов его повышают до главы Ленинского района. Из этого кресла уже приходит работать в мэрию в 2019 году по приглашению Анатолия Локтя.
Клемешов — давний член «Единой России», но никогда публично не делал политических заявлений. Коммунист Локоть позвал его работать в качестве своего зама по городскому хозяйству и в рамках возможностей со своими обязанностями справлялся неплохо, считают наблюдатели.
Единственный скандал, в котором косвенно был замешан первый заместитель Анатолия Локтя — история с незаконным отстрелом косуль. В начале 2022 года под Новосибирском был задержан охотник с 12 мешками мяса убитых животных. Он предъявил талоны, разрешающие охоту, однако часть их оказалась просроченными, а один из них был выписан на имя Олега Клемешова. Вице-мэр заявил, что как и положено, сдал свой неиспользованный талон по истечении его срока в Минприроды. Как он попал к другому человеку, осталось неясным.
После того, как в конце 2023 года стало известно о досрочной отставке Анатолия Локтя, его обязанности до конца апреля пришлось выполнять первому вице-мэру. Практически сразу чиновнику пришлось столкнуться с серией крупных аварий на теплосетях, оставивших в морозы без отопления сотни домов. В этой ситуации он проявил себя достойно, работая в тесной связке с региональным правительством и лично с вице-губернатором Сергеем Семкой, место которого сейчас прочат Олегу Клемешову.
В роли и. о. открылась еще одна сторона чиновника, который раньше был в тени своего шефа — он умеет жестко спрашивать с подчиненных и не избегает публичной критики действий руководителей подразделений муниципалитета.
В ходе аппаратных совещаний он устраивал разносы за плохую уборку городских улиц, требовал «замучать штрафами» нерадивых подрядчиков, привлеченных для вывоза снега, на повышенных тонах отчитывал ответственных за ремонт Октябрьского моста, темпы работ на котором не устраивали исполняющего обязанности главы города.
Любопытно, что свой, наверное, единственный публичный нагоняй от нового мэра Максима Кудрявцева Олег Клемешов получил недавно как раз за срыв сроков ремонта Октябрьского и Димитровского мостов. Кудрявцев назначил своего заместителя лично ответственным за открытие полноценного движения по переправам до конца года.
По мнению руководителя информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, возможный переход Клемешова на работу в областное правительство пройдет безболезненно и с выгодой для обеих сторон.
«В качестве вице-мэра Олег Петрович неоднократно представлял городскую власть в Законодательном собрании. Он зарекомендовал себя как редкий чиновник, смело спорящий с оценками депутатов. Любопытно будет послушать диалоги на комитетах и сессиях, если Клемешову действительно достанется портфель вице-губернатора, да ещё с таким проблемным багажом, как епархия МинЖКХ», — считает эксперт.
В правительстве Новосибирской области официально сообщения о возможном трудоустройстве Олега Клемешова не комментировали.