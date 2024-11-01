Олег Клемешов ушел из мэрии — чем он запомнился жителям Новосибирска

Единственный скандал, в котором косвенно был замешан первый заместитель Анатолия Локтя — история с незаконным отстрелом косуль. В начале 2022 года под Новосибирском был задержан охотник с 12 мешками мяса убитых животных. Он предъявил талоны, разрешающие охоту, однако часть их оказалась просроченными, а один из них был выписан на имя Олега Клемешова. Вице-мэр заявил, что как и положено, сдал свой неиспользованный талон по истечении его срока в Минприроды. Как он попал к другому человеку, осталось неясным.