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Posted 1 ноября, 03:31

Published 1 ноября, 03:31

Modified 1 ноября, 03:33

Updated 1 ноября, 03:33

Женщина пропала

Под Новосибирском красивая женщина исчезла после знакомства с таксистом

1 ноября 2024, 03:31
Фото: 1MI. Женщина пропала
В Новосибирской области месяц не могут найти пропавшую женщину: поиски начали волонтеры отряда.

Светлана Чучкалова проживает в Купино. Ей 38 лет, у нее двое детей. 4 октября она внезапно исчезла. С близкими она не выходит на связь до сих пор. Незадолго до этого она познакомилась с мужчиной. Он работает в такси и живет в Карасуке. Они близко общались и иногда встречались.

У женщины есть заболевание, которое обостряется весной и осенью. Сибирячка уже пропадала надолго: ее нашли в больнице. Сейчас родственники не знают, где она.

Есть версии, что она живет с этим мужчиной, а также она может лежать в больнице. Светлана нуждается в медицинской помощи. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Фото: ЛизаАлерт

Ранее в Новосибирской области пропадала девочка-подросток. Ее искали несколько дней.

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