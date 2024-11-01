Под Новосибирском красивая женщина исчезла после знакомства с таксистом

Posted 1 ноября, 03:31
Published 1 ноября, 03:31
Modified 1 ноября, 03:33
Updated 1 ноября, 03:33
Светлана Чучкалова проживает в Купино. Ей 38 лет, у нее двое детей. 4 октября она внезапно исчезла. С близкими она не выходит на связь до сих пор. Незадолго до этого она познакомилась с мужчиной. Он работает в такси и живет в Карасуке. Они близко общались и иногда встречались.
У женщины есть заболевание, которое обостряется весной и осенью. Сибирячка уже пропадала надолго: ее нашли в больнице. Сейчас родственники не знают, где она.
Есть версии, что она живет с этим мужчиной, а также она может лежать в больнице. Светлана нуждается в медицинской помощи. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».