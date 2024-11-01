Под Новосибирском красивая женщина исчезла после знакомства с таксистом

Светлана Чучкалова проживает в Купино. Ей 38 лет, у нее двое детей. 4 октября она внезапно исчезла. С близкими она не выходит на связь до сих пор. Незадолго до этого она познакомилась с мужчиной. Он работает в такси и живет в Карасуке. Они близко общались и иногда встречались.