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Posted 1 ноября, 16:06

Published 1 ноября, 16:06

Modified 1 ноября, 16:06

Updated 1 ноября, 16:06

Православнй каленбадрь на ноябрь

Православный календарь на ноябрь 2024 года: на какие даты обратить внимание

1 ноября 2024, 16:06
Фото: 1MI. Православнй каленбадрь на ноябрь

Православным новосибирцам рассказали о самых важных датах в ноябре

Ноябрь для православных христиан богат памятными датами, посвященными святым, событиям христианской истории и иконам, а также знаменуется началом Рождественского поста. Этот месяц, хотя и не содержит великих двунадесятых праздников, наполнен духовным смыслом и традициями.

Праздники ноября 2024 года

В ноябре поминаются такие святые, как великомученик Димитрий Солунский, апостол Иаков и святая преподобномученица Анастасия Римлянка, а также такие значимые иконы, как Казанская Божия Матерь и Угрешская икона Божией Матери. Ниже приводятся краткие описания дней памяти и значимых православных событий.

Календарь на первую половину месяца

  • 1 ноября: День памяти святого Артемия Антиохийского, римского военачальника и мученика за христианскую веру. Также в этот день вспоминается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, основателя одного из самых значимых монастырей Болгарии.
  • 2 ноября: Память праведного Артемия Веркольского и Димитриевская родительская суббота — день поминовения усопших. Димитриевская суббота была установлена в XIV веке, в память павших в Куликовской битве.
  • 4 ноября: Празднование Казанской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых икон на Руси. День был установлен в память о спасении Москвы от польских захватчиков в 1612 году.
  • 6 ноября: Почитание иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», к которой обращаются за помощью и утешением.
В этом месяца чтят многих святыхВ этом месяца чтят многих святых
В этом месяца чтят многих святых. Фото: 1MI

Середина ноября

  • 8 ноября: День великомученика Димитрия Солунского, который принял мученическую смерть за отказ преследовать христиан. Димитрий почитается как защитник города Салоники и помощник воинам.
  • 10 ноября: День памяти мученицы Параскевы Пятницы, известной как заступница женщин. Она пострадала за отказ принести жертву языческим богам.
  • 14 ноября: Почитание бессребреников Космы и Дамиана, которые исцеляли всех нуждающихся безвозмездно.

Вторая половина месяца

  • 21 ноября: Михайлов день — праздник Собора архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных. Верующие вспоминают девять ангельских чинов и их особую миссию.
  • 22 ноября: День святителя Нектария Эгинского, почитаемого чудотворца, который посвятил свою жизнь служению Богу и людям, несмотря на гонения и клевету.
  • 28 ноября: Начало Рождественского поста, который длится 40 дней и служит подготовкой к празднованию Рождества Христова.
Многие святые отмечены ноябремМногие святые отмечены ноябрем
Многие святые отмечены ноябрем. Фото: 1MI

Рождественский пост

Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества, 6 января. В этот период православные воздерживаются от определенной пищи и уделяют особое внимание духовному совершенствованию. Пост изначально был коротким, но с IX века стал 40-дневным. Этот период называют также Малой Четыредесятницей. Пост не так строг, как Великий пост, и правила варьируются в зависимости от традиций и состояния здоровья верующего.

Особенности питания в пост:

  • Строгие ограничения на употребление мяса, молочных продуктов и яиц. Разрешено растительное масло и рыба по субботам и воскресеньям, а также в дни великих праздников.
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) — один из немногих дней, когда разрешено употреблять рыбу и немного вина.
Начинается Рождественский постНачинается Рождественский пост
Начинается Рождественский пост. Фото: 1MI

Кому нельзя поститься

Врач Наталья Морозова напоминает о медицинских противопоказаниях, среди которых анемия, болезни ЖКТ, диабет, астма, и некоторые другие. Пост также не обязателен для беременных женщин, детей и пожилых людей.

Духовные искушения и Новый год

Так как Новый год в современном мире отмечается перед Рождеством, православные христиане, соблюдающие пост, могут столкнуться с соблазном. Многие верующие в эти дни стараются уклониться от «мирского роскошествования» и встретить Новый год в смирении и воздержании.

Не всем следует соблюдать постНе всем следует соблюдать пост
Не всем следует соблюдать пост. Фото: 1MI

Ноябрь — месяц, наполненный как памятью о святых и чудотворных иконах, так и духовными испытаниями. Начинающийся в конце ноября Рождественский пост подготавливает верующих к радости Рождества Христова. Этот период напоминает, что пост — это не только воздержание от пищи, но и удаление от греха, стремление к добру и служение Богу.

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