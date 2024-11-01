Православный календарь на ноябрь 2024 года: на какие даты обратить внимание

Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества, 6 января. В этот период православные воздерживаются от определенной пищи и уделяют особое внимание духовному совершенствованию. Пост изначально был коротким, но с IX века стал 40-дневным. Этот период называют также Малой Четыредесятницей. Пост не так строг, как Великий пост, и правила варьируются в зависимости от традиций и состояния здоровья верующего.