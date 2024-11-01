Профессионализм новосибирских бойцов позволяет добиваться больших успехов на СВО

Причем каждый из сибиряков отличается своим профессионализмом, мужеством, героизмом, поэтому их награждают высокими наградами. Не менее значимое качество военнослужащих, это их сплоченность. На передовой не важно, кто был человек в прошлом, сколько ему лет и из какого он города.