Профессионализм новосибирских бойцов позволяет добиваться больших успехов на СВО

Posted 1 ноября, 06:49
Published 1 ноября, 06:49
Modified 1 ноября, 06:51
Updated 1 ноября, 06:51
Как говорят военные, их мотивирует на службу не только деньги, но и успехи земляков, которые участвуют в спецоперации. Командиры выделяют именно новосибирских бойцов, ведь они с успехом продвигаются на различных направлениях.
Причем каждый из сибиряков отличается своим профессионализмом, мужеством, героизмом, поэтому их награждают высокими наградами. Не менее значимое качество военнослужащих, это их сплоченность. На передовой не важно, кто был человек в прошлом, сколько ему лет и из какого он города.
Правительство Новосибирской области максимально поддерживает свои подразделения в зоне СВО — дополнительно укомплектовывает обмундированием, оборудованием, направляет беспилотники, так необходимые на передовой, обеспечивает всеми необходимыми бытовыми вещами — от медикаментов до строительных материалов.
Кроме этого, военнослужащие из Новосибирска пользуются широким спектром социальных услуг, которые распространяются также на членов их семей — от участия в государственных и региональных программах по здравоохранению до оплаты коммунальных услуг, приобретения земельных участков, обеспечения детей образованием.
По распоряжению губернатора улучшены и финансовые условия для заключения контракта на военную службу — с 1 октября в регионе выплата увеличена до 600 тысяч рублей, таким образом с учетом федеральной составляющей в 400 тысяч рублей общая суммарная единовременная выплата составляет 1 млн рублей.