Развитие региона, спорт, рост зарплат: прямая линия губернатора Новосибирской области

Сложности с запуском отопления в Новосибирске — одна из самых обсуждаемых сегодня тем. Холодные батареи в части домов глава региона объяснил проблемами с ремонтом сетевого хозяйства. Многие трубы уложены в землю несколько десятилетий назад и нуждаются в срочной замене. Согласно нормативам, желательно каждый год менять не менее 5 процентов трубопроводов. В текущем году энергетики вышли на показатель 3 процента. В абсолютном выражении это составляет 75 километров, в основном речь идет о магистральных трубопроводах.