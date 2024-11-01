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Posted 1 ноября, 10:46

Published 1 ноября, 10:46

Modified 1 ноября, 10:48

Updated 1 ноября, 10:48

Губернатор был в эфире около 75 минут

Развитие региона, спорт, рост зарплат: прямая линия губернатора Новосибирской области

1 ноября 2024, 10:46
Фото: vk.com/otsgorsite. Губернатор был в эфире около 75 минут
Редакция Atas.Info выбрала самые важные темы из прямого эфира с Андреем Травниковым, в ходе которого он отвечал на вопросы журналистов и жителей региона.

1 ноября губернатор Новосибирской области провел прямой эфир, который транслировался на разных площадках, в ходе которого прокомментировал многие актуальные темы.

Повышение зарплат бюджетникам

С 1 ноября работники бюджетной сферы области будут получать зарплату, проиндексированную на 16,2%. Этот параметр соответствует росту общих доходов жителей региона, подчеркнул Андрей Травников. Его вывели на основе анализа рост уплаты НДФЛ предприятий и организациями Новосибирской области.

Губернатор подчеркнул, что в данном случае речь идет об увеличении выплат сотрудникам тех сфер, которые не попадают под категории, перечисленные в «майских указах» Владимира Путина. Рост зарплаты в «указных» категориях регулируется другими механизмами.

Про отопление

Сложности с запуском отопления в Новосибирске — одна из самых обсуждаемых сегодня тем. Холодные батареи в части домов глава региона объяснил проблемами с ремонтом сетевого хозяйства. Многие трубы уложены в землю несколько десятилетий назад и нуждаются в срочной замене. Согласно нормативам, желательно каждый год менять не менее 5 процентов трубопроводов. В текущем году энергетики вышли на показатель 3 процента. В абсолютном выражении это составляет 75 километров, в основном речь идет о магистральных трубопроводах.

«Резко увеличить объем ремонта и замены труб нельзя не только по финансовым ограничениям, а в том числе что рук не хватает и нужно подготовить подрядные организации. И заказчик, сетевая компания должны быть готовы», — заявил Травников.

По словам главы регионе, выйти на плановый показатель по замене подземных коммуникаций удастся через два года. Тогда задержек с подачей отопления в жилье новосибирцев быть не должно.

Что же касается крупной аварии, которая в среду, 30 октября, оставила без тепла 640 домов, то здесь «упущение в организации эксплуатации» наземного оборудования. Трубопроводы повреждены не были.

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О развитии новосибирского транспорта

Четыре новых состава для новосибирского метрополитена включены в производственную программу «Трансмашхолдинга» на 2025 год. Кроме того, за счет того, что в ходе конкурсных процедур удалость снизить закупочную цену, велика вероятность, что за счет сэкономленных средств будет куплен дополнительный, пятый состав.

«Напомню, наша задача — до 2030 года полностью обновить парк вагонов метро», — подчеркнул Андрей Травников.

Что касается наземного транспорта, то будет продолжена программа обновления подвижного состава. В частности, планируется заменить на новые все троллейбусы. А вот с выходом на линию анонсированных 20 новых трамваев вышла заминка. Поставка 10 вагонов скорее всего, будет перенесена на следующий год.

Коснулся глава региона и темы оптимизации маршрутов городского рельсового транспорта:

«Современный скоростной трамвай правильнее рассматривать, как магистральный транспорт, как продолжение метро, а не как вызывающий ностальгию трамвайчик, который крутится по узким улочкам города».

А вот специального аэроэкспресса до аэропорта «Толмачево» скорее всего не будет. Власти склоняются к тому, чтобы построить специальную ветку до воздушной гавани, чтобы туда можно было добираться на обычной электричке. Но об этом можно будет говорить только после возведения дополнительных пролетов железнодорожного моста через Обь.

К перспективам строительства высокоскоростных автомобильных магистралей между городами Сибири губернатор относится скептически. По его словам, в регионе более перспективно развитие междугороднего авиа- и железнодорожного сообщения.

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Первоочередные задачи мэрии Новосибирска

В качестве главных задач, которые стоят перед командой мэра Максима Кудрявцева, Андрей Травников назвал улучшение работы общественного транспорта, ликвидацию ям на городских дорогах и качественную уборку города, особенно в зимний период, который, по словам губернатора, станет экзаменом для нового руководства муниципалитета.

«Научиться проектировать транспортные объекты. К сожалению, предыдущей команде даже за пять лет не удалось выдать документацию ни на один серьезный транспортный проект, который мы ждали — развязки, продолжение улиц», — заявил губернатор.

Что же касается оценки деятельности новой городской администрации в целом, то Травников отметил, что «позитивные изменения есть».

И о спорте…

Нового футбольного стадиона, проект строительства которого в течение длительного времени продвигал владелец «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран, в Новосибирске в обозримом будущем не будет.

«Сегодняшняя ситуация в экономике, со ставками и так далее, не позволяет нам замахиваться на такие проекты, как футбольное поле», — констатировал Андрей Травников.

А вот центру борьбы по соседству с ЛДС «Сибирь-Арена» — быть, его создание губернатор намерен продвигать лично.

Глава Новосибирской области признался, что его удручает длительная проигрышная серия игр хоккейной «Сибири». Но он верит, что игроки еще сумеют подняться выше в турнирной таблице. В волейбольном чемпионате перед новосибирским «Локомотивом» стоит более серьезная задача — завершить сезон с медалями, заметил Травников.

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