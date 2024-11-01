РЖД и Белорусская железная дорога договорились о расширении сотрудничества

Posted 1 ноября, 15:51
Published 1 ноября, 15:51
Modified 9 декабря, 16:20
Updated 9 декабря, 16:20
Руководители РЖД и Белорусской железной дороги отметили слаженную совместную работу по всем направлениям сотрудничества.
«В рамках мероприятий по обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства на 2024–2026 годы реализуются межправительственные соглашения по перевозкам белорусских экспортных грузов, а также совместные инфраструктурные железнодорожные проекты», — отметил Олег Белозёров.
По итогам прошлого года объемы перевозок грузов между Россией и Республикой Беларусь выросли почти на 34% и превысили 46 млн тонн.
За 8 месяцев текущего года сохраняется положительная динамика по перевозкам белорусских экспортных грузов.
В соответствии с установленными сроками реализуется комплексный проект по развитию железнодорожной инфраструктуры в направлении портов Северо-Западного бассейна.
Большое внимание в ходе встречи стороны уделили пассажирским перевозкам.
Уже возобновлены приграничные пригородные перевозки железнодорожным транспортом по маршрутам Великие Луки — Полоцк, Новосокольники — Полоцк, Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск.
В ближайшее время планируется организовать перевозки между другими крупными административными центрами сопредельных территорий.
Количество пассажиров в сообщении между Россией и Беларусью в январе–августе 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, составив почти 2 млн человек. При этом почти четверть пассажиров выбрали для своих поездок скоростные поезда «Ласточка», которые курсируют дважды в день.
С 1 ноября в дополнение к ним назначается еще одна «Ласточка» № 719/720, которая будет отправляться из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям, из Минска — по субботам, воскресеньям и понедельникам.
В рамках развития маршрутной сети между государствами с 25 октября назначается дополнительный пассажирский поезд № 251/252 Санкт-Петербург — Минск. Он будет отправляться по отдельным датам.
Увеличится частота курсирования ряда поездов, следующих в Калининград транзитом через Республику Беларусь: ежедневными станут поезда № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград и № 147/148 Москва — Калининград.
Будут организованы новые беспересадочные вагоны формирования холдинга «РЖД» и Белорусской железной дороги в сообщении Калининград — Минеральные Воды, Калининград — Мурманск, Смоленск — Санкт-Петербург и Минск — Мурманск.
Кроме того, стороны договорились о расширении сотрудничества по туристическим перевозкам, продолжении подготовительной работы по проекту ВСМ Москва — Минск, дальнейшем развитии культурно-исторических проектов «Поезд Победы» и «Поезд памяти».