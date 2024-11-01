Скоростные трамваи появятся в Новосибирске

Posted 1 ноября, 05:00
Published 1 ноября, 05:00
Modified 1 ноября, 05:02
Updated 1 ноября, 05:02
В Новосибирске необходимо, в первую очередь, думать о развитии системы скоростного трамвая, линии которого должны стать продолжением линий метрополитена, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии. Для этого, в первую очередь, необходимо реконструировать существующие рельсовые пути.
Однако о конкретных шагах по созданию нового вида транспорта глава региона не сообщил, подчеркнув, что задача ближайшего времени — замена старых вагонов традиционного трамвая на новые.