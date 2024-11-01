Скоростные трамваи появятся в Новосибирске

В Новосибирске необходимо, в первую очередь, думать о развитии системы скоростного трамвая, линии которого должны стать продолжением линий метрополитена, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии. Для этого, в первую очередь, необходимо реконструировать существующие рельсовые пути.