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Posted 1 ноября, 05:00

Published 1 ноября, 05:00

Modified 1 ноября, 05:02

Updated 1 ноября, 05:02

Трамвай должен работать в связке с метрополитеном, говорит Травников

Скоростные трамваи появятся в Новосибирске

1 ноября 2024, 05:00
Фото: 1MI. Трамвай должен работать в связке с метрополитеном, говорит Травников
В первую очередь необходима модернизация трамвайных путей, заявил глава Новосибирской области

В Новосибирске необходимо, в первую очередь, думать о развитии системы скоростного трамвая, линии которого должны стать продолжением линий метрополитена, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии. Для этого, в первую очередь, необходимо реконструировать существующие рельсовые пути.

Однако о конкретных шагах по созданию нового вида транспорта глава региона не сообщил, подчеркнув, что задача ближайшего времени — замена старых вагонов традиционного трамвая на новые.

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#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Рельсы#Развитие
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