Стало известно, куда может пойти уволенный вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов

Posted 1 ноября, 05:20
Published 1 ноября, 05:20
Modified 1 ноября, 05:22
Updated 1 ноября, 05:22
1 ноября стало известно, что из мэрии уволился первый заместитель Олег Клемешов. Об этом распорядился мэр Максим Кудрявцев. Инициатива была на вице-мэре. С чем связан уход, неизвестно.
Однако в соцсетях новосибирцы предполагают, что Клемешов может занять пост помощника губернатора. Ранее с этой должности ушел Сергей Семка, проработавший в правительстве 10 лет.
Олег Клемешов информацию о вероятном назначении в правительство региона не подтверждает и не отрицает, воздерживаясь от комментариев.