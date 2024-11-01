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Posted 1 ноября, 05:20

Published 1 ноября, 05:20

Modified 1 ноября, 05:22

Updated 1 ноября, 05:22

Пока неизвестно, куда точно уйдет Клемешов

Стало известно, куда может пойти уволенный вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов

1 ноября 2024, 05:20
Фото: atas.info. Пока неизвестно, куда точно уйдет Клемешов
Стало известно, куда после увольнения может пойти бывший вице-мэр Олег Клемешов, о чем сообщает источники в соцсетях.

1 ноября стало известно, что из мэрии уволился первый заместитель Олег Клемешов. Об этом распорядился мэр Максим Кудрявцев. Инициатива была на вице-мэре. С чем связан уход, неизвестно.

Однако в соцсетях новосибирцы предполагают, что Клемешов может занять пост помощника губернатора. Ранее с этой должности ушел Сергей Семка, проработавший в правительстве 10 лет.

Олег Клемешов информацию о вероятном назначении в правительство региона не подтверждает и не отрицает, воздерживаясь от комментариев.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Мэрия#Губернатор#Олег Клемешов
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