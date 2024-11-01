Тело верховного ламы Республики Алтай доставили в Новосибирск — что произошло

Шагаев оставил значительный след в духовной жизни Республики Алтай, занимая пост Хамбо-ламы с 2003 года. Будучи потомственным целителем и ламой, он также стоял у истоков строительства храма «Ак-Буркан» в Горно-Алтайске и с 2016 года служил его настоятелем. Его путь в буддизме начался с обучения в Санкт-Петербургском дацане «Гунзэчойнэй», а затем он завершил буддийский университет «Даши Чойнхорлин» при Иволгинском дацане в Бурятии, где получил квалификацию «эмчи-лама» (лама-лекарь).