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Posted 1 ноября, 12:52

Published 1 ноября, 12:52

Modified 1 ноября, 12:54

Updated 1 ноября, 12:54

Новосибирский крематорий

Тело верховного ламы Республики Алтай доставили в Новосибирск — что произошло

1 ноября 2024, 12:52
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Новосибирский крематорий

В Новосибирске кремировали верховного ламу Республики Алтай Мергена Шагаева

В Новосибирске 1 ноября прошла кремация верховного ламы Республики Алтай Мергена Шагаева, скончавшегося 28 октября в возрасте 58 лет после продолжительной болезни.

На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники ламы, а прах уже в скором времени будет доставлен в Горно-Алтайский дацан его супругой Натальей.

Шагаев оставил значительный след в духовной жизни Республики Алтай, занимая пост Хамбо-ламы с 2003 года. Будучи потомственным целителем и ламой, он также стоял у истоков строительства храма «Ак-Буркан» в Горно-Алтайске и с 2016 года служил его настоятелем. Его путь в буддизме начался с обучения в Санкт-Петербургском дацане «Гунзэчойнэй», а затем он завершил буддийский университет «Даши Чойнхорлин» при Иволгинском дацане в Бурятии, где получил квалификацию «эмчи-лама» (лама-лекарь).

Фото: Центр духовного управления буддистов Республики Алтай

Буддизм рассматривает смерть как временное явление перед новым перерождением. По словам Натальи Рыбиной, друга семьи, прах Шагаева останется в дацане на 49 дней, в течение которых будут проводиться специальные ритуалы, призванные помочь душе ламы обрести новое тело в одном из шести миров Сансары. В буддийской традиции именно кремация считается лучшим способом помочь душе подготовиться к переходу в новое воплощение, символизируя конец одного жизненного цикла и начало нового.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск
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