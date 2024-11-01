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Posted 1 ноября, 09:39

Published 1 ноября, 09:39

Modified 1 ноября, 09:41

Updated 1 ноября, 09:41

Пути обновили

Троллейбус №15к отменят в Новосибирске — в чем причина

1 ноября 2024, 09:39
Фото: atas.info. Пути обновили
В Новосибирске перестанет курсировать троллейбус в Ленинском районе, информировали в мэрии.

Общественный транспорт маршрута №15к пустили на время ремонта трамвайных путей. Он следовал от магазина «Кристалл» до Северо-Чемского жилмассива: от Ленинского района до Кировского.

Ремонтные работы завершили в полном объеме. Трамвайные пути обновили до улицы Мира. Сначала пустили трамваи. Курсировать начали маршруты №10 и №15. Довозят пассажиров они уже с 28 октября.

А вот с 3 ноября полностью отменят маршрут троллейбуса №15к. Его пускали временно, пока идет ремонт. Тем временем маршрутка №8 существенно сменила схему проезда.

Скоростные трамваи появятся в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Общественный транспорт#Трамвайные пути
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