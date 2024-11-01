Троллейбус №15к отменят в Новосибирске — в чем причина

Posted 1 ноября, 09:39
Published 1 ноября, 09:39
Modified 1 ноября, 09:41
Updated 1 ноября, 09:41
Общественный транспорт маршрута №15к пустили на время ремонта трамвайных путей. Он следовал от магазина «Кристалл» до Северо-Чемского жилмассива: от Ленинского района до Кировского.
Ремонтные работы завершили в полном объеме. Трамвайные пути обновили до улицы Мира. Сначала пустили трамваи. Курсировать начали маршруты №10 и №15. Довозят пассажиров они уже с 28 октября.
А вот с 3 ноября полностью отменят маршрут троллейбуса №15к. Его пускали временно, пока идет ремонт. Тем временем маршрутка №8 существенно сменила схему проезда.