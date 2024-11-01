У хитрых хозяек и белье мягкое, и кошелек полный: ТОП-6 средств вместо кондиционера

Уксус также обладает свойствами разглаживать белье и полировать поверхности. По этой причине это один из самых важных ингредиентов, используемых для уборки дома. Однако при его использовании следует учитывать некоторые моменты: не следует использовать уксус на мраморных поверхностях, так как он его разъедает.