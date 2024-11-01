У хитрых хозяек и белье мягкое, и кошелек полный: ТОП-6 средств вместо кондиционера

Posted 1 ноября, 18:21
Published 1 ноября, 18:21
Modified 1 ноября, 18:21
Updated 1 ноября, 18:21
Большая часть современных стиральных средств создана на основе простых ингредиентов, которыми пользовались наши мамы и бабушки — сода и лимонная кислота. Поэтому не удивительно, что эти методы до сих пор работают, а их использование сокращает расходы на стирку, не ухудшая качество.
Привычная сода, которая хранится у вас в шкафчике на кухне — гидрокарбонат натрия с химической структурой NaHCO3. Он представляет собой химическое соединение белого цвета, без запаха, растворимое в воде и имеющее кристаллический вид, водный раствор которого обладает щелочными свойствами.
Пищевая сода осаждает тяжелые металлы в воде. Впитывает неприятные запахи, разрушает загрязнения с посуды и белья, обеспечивая чистоту. По этой причине это один из основных ингредиентов в чистящих средствах, как в домашних, так и промышленных средствах.
Химическое название — карбонат натрия, структура — NA2CO3. Найти это средство можно на полках магазинов под названием «Стиральная сода». Карбонат натрия представляет собой порошкообразное химическое соединение белого цвета, без запаха, растворимое в воде, водный раствор которого обладает щелочными свойствами.
Стиральная сода также смягчает воду, осаждая в воде тяжелые металлы, как пищевая сода. Он обеспечивает чистоту, удаляя загрязнения с белья и посуды с поверхности.
Столовый уксус очень популярен при уборке и стирке. Благодаря своим кислотным свойствам он эффективен при разрушении загрязнений, имеет антибактериальный эффект, смягчает одежду и впитывает неприятные запахи.
Уксус также обладает свойствами разглаживать белье и полировать поверхности. По этой причине это один из самых важных ингредиентов, используемых для уборки дома. Однако при его использовании следует учитывать некоторые моменты: не следует использовать уксус на мраморных поверхностях, так как он его разъедает.
Поваренную и каменную соль можно использовать в домашних чистящих средствах. Соль обладает стабилизирующими и защитными свойствами. В частности, используемая в стиральных порошках, стабилизирует цвет белья и предотвращает его обесцвечивание.
Поскольку эфирные масла обладают особенно приятным запахом, их можно использовать в домашних чистящих средствах. Помимо аромата, они также обладают антибактериальным действием на ткани. Однако не следует переусердствовать, потому что эфиры могут содержать ингредиенты, способные вызвать аллергию — 10-20 капель в лоток для ополаскивателя белья будет достаточно.
Лимонная кислота, которую обычно мы используем для очистки чайника от накипи, не что иное, как трёхосновная карбоновая оксикислота, представляющая собой кристаллическое вещество белого цвета.
Ее можно использовать для чистки стойких пятен, а также добавлять в стиральную машину для полоскания. Она прекрасно справляется с жесткостью воды, тем самым смягчая белье.
Автор канала «Советы для дома» поделилась простым средством, которое прекрасно справляется с чистотой и свежестью белья.
«На полстакана пищевой соды нужно взять полстакана соли. Добавляем сюда 20 капель эфирного масла. У меня лаванда, а вы можете использовать свой любимый аромат. Теперь нужно все тщательно перемешать. Для хранения используйте банку с закрывающейся крышкой. Добавляете две чайные ложки смеси прямо в барабан», — советует Анна.
Ранее мы рассказывали о самом экономном и эффективном чистящем средстве.