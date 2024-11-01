Украшаю этим растением самый темный угол, а ему все нипочем, только воздух чистит

Posted 1 ноября, 02:26
Published 1 ноября, 02:26
Modified 1 ноября, 02:28
Updated 1 ноября, 02:28
«Щучий хвост» это устойчивое растение, способное адаптироваться практически к любым условиям ухода. Оно считается идеальным для начинающих любителей с небольшим опытом. Известно, что в дикой природе насчитывается более семидесяти подвидов сансевиерии, которое благодаря своему эстетичному внешнему виду используется специально для украшения помещений.
«Тещин язык» может выжить практически на любом типе почвы. Но если есть цель добиться максимального роста, рекомендуется поместить его в почву с большим количеством гумуса.
«Поскольку она родом из засушливых мест, обязательно на дно горшка нужно положить хороший слой дренажа, не менее четверти. И почва для нее подойдет легкая, рыхлая. Отлично подходят смеси для суккулентов, для кактусов, с минимальным содержанием торфа», — рассказывает эксперт Procvetok.
Сансевиерия не требовательно к солнечному свету. При этом есть одна проблема, на которую следует обратить наибольшее внимание при выращивании — держите растение подальше от прямых палящих солнечных лучей.
Чрезвычайно чувствительный к прямому солнечному свету, «щучий хвост» сначала увядает, а потом безвозвратно гибнет. Чтобы он мог развиваться здоровым образом, то должен получать в дневные часы непрямой свет и не находиться на ветре.
Сансевиерия, имеющая сходство с кактусами и суккулентами, имеет способность удерживать воду внутри себя и использовать ее позже, во время засухи. Прежде чем поливать растение, нужно обратить внимание на температуру воды и степень ее жесткости — это наиболее важное условие при выращивании.
Во-первых, рекомендуется поливать растение до полного высыхания почвы. Во-вторых, вода должна быть очищенная. Если вы собираетесь использовать водопроводную воду, рекомендуется оставить ее как минимум на один день, чтобы она отстоялась и выветрился хлор.
Покупка горшков больших размеров для быстрорастущей сансевиерии необходима, чтобы растению было комфортно в долгосрочной перспективе. Главная проблема — ширина горшка, а не глубина, в виду того, что корневая система компактная. В первую очередь «тещиному языку» должно быть просторно.
Чтобы получить максимальный рос растения, рекомендуется каждый год заменять горшки на большего размера. Весна считается самым идеальным временем для того.
Новичкам, которые хотят купить сансевиерию осенью или зимой стоит знать, что ее необходимо беречь от холодной погоды. Температура, при которой растение может погибнуть — ниже 11 °C. Лучше всего оно чувствует себя при 20-30 °C.
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