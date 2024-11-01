Украшаю этим растением самый темный угол, а ему все нипочем, только воздух чистит

Сансевиерия, имеющая сходство с кактусами и суккулентами, имеет способность удерживать воду внутри себя и использовать ее позже, во время засухи. Прежде чем поливать растение, нужно обратить внимание на температуру воды и степень ее жесткости — это наиболее важное условие при выращивании.