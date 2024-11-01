atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 02:26

Published 1 ноября, 02:26

Modified 1 ноября, 02:28

Updated 1 ноября, 02:28

Сансевиерия — уход в домашних условиях

Украшаю этим растением самый темный угол, а ему все нипочем, только воздух чистит

1 ноября 2024, 02:26
Фото: Изображение Midjourney. Сансевиерия — уход в домашних условиях
Растение сансевиерия занимает первое место в рейтинге самых выносливых растений в ботанической литературе наряду с кактусами и суккулентами. Оно также популярно благодаря свойствам очищать воздух в помещении, где оно расположено. Однако, даже у него есть слабые стороны и особенности домашнего ухода.

«Щучий хвост» это устойчивое растение, способное адаптироваться практически к любым условиям ухода. Оно считается идеальным для начинающих любителей с небольшим опытом. Известно, что в дикой природе насчитывается более семидесяти подвидов сансевиерии, которое благодаря своему эстетичному внешнему виду используется специально для украшения помещений.

Выбор почвы для растения сансевиерии

«Тещин язык» может выжить практически на любом типе почвы. Но если есть цель добиться максимального роста, рекомендуется поместить его в почву с большим количеством гумуса.

«Поскольку она родом из засушливых мест, обязательно на дно горшка нужно положить хороший слой дренажа, не менее четверти. И почва для нее подойдет легкая, рыхлая. Отлично подходят смеси для суккулентов, для кактусов, с минимальным содержанием торфа», — рассказывает эксперт Procvetok.
Тещин хвост растение — уход в домашних условиях: почва, свет и поливТещин хвост растение — уход в домашних условиях: почва, свет и полив
Тещин хвост растение — уход в домашних условиях: почва, свет и полив. Фото: Изображение Midjourney

Потребность в свете

Сансевиерия не требовательно к солнечному свету. При этом есть одна проблема, на которую следует обратить наибольшее внимание при выращивании — держите растение подальше от прямых палящих солнечных лучей.

Чрезвычайно чувствительный к прямому солнечному свету, «щучий хвост» сначала увядает, а потом безвозвратно гибнет. Чтобы он мог развиваться здоровым образом, то должен получать в дневные часы непрямой свет и не находиться на ветре.

Как следует поливать сансевиерию

Сансевиерия, имеющая сходство с кактусами и суккулентами, имеет способность удерживать воду внутри себя и использовать ее позже, во время засухи. Прежде чем поливать растение, нужно обратить внимание на температуру воды и степень ее жесткости — это наиболее важное условие при выращивании.

Во-первых, рекомендуется поливать растение до полного высыхания почвы. Во-вторых, вода должна быть очищенная. Если вы собираетесь использовать водопроводную воду, рекомендуется оставить ее как минимум на один день, чтобы она отстоялась и выветрился хлор.

Выбор горшка для растения

Покупка горшков больших размеров для быстрорастущей сансевиерии необходима, чтобы растению было комфортно в долгосрочной перспективе. Главная проблема — ширина горшка, а не глубина, в виду того, что корневая система компактная. В первую очередь «тещиному языку» должно быть просторно.

Чтобы получить максимальный рос растения, рекомендуется каждый год заменять горшки на большего размера. Весна считается самым идеальным временем для того.

Идеальная комнатная температура

Новичкам, которые хотят купить сансевиерию осенью или зимой стоит знать, что ее необходимо беречь от холодной погоды. Температура, при которой растение может погибнуть — ниже 11 °C. Лучше всего оно чувствует себя при 20-30 °C.

Ранее мы рассказывали, как заставить цвести «рождественский цветок» снова и снова.

У находчивых хозяек даже окна не продувают: домашний лайфхак из детских колготок
Узнать подробнее
Читайте также:
Не надо тереть белые носки: всего 2 часа в тазу и они снова как новыеЗакупаюсь этим в хозяйственном и мыши обходят дом сторонойДержу серебро 4 минуты в фольге, чтобы оно блестело ярче звезд
#Эмилия Шпилева#Растения#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Комнатные растения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика