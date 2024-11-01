Ушел из жизни экс-глава Центрального района Новосибирска

Валерий Оскардович Зарубин родился в 1961 году и окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-экономист. Первые шаги в трудовой деятельности он сделал в системе энергоснабжения Западно-Сибирской железной дороги, а затем поступил на службу в Вооружённые силы СССР, где прошел необходимую подготовку и приобрёл управленческие навыки, ставшие для него прочной базой в дальнейшей карьере.