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Posted 1 ноября, 06:13

Published 1 ноября, 06:13

Modified 1 ноября, 06:15

Updated 1 ноября, 06:15

Валерий Зарубин

Ушел из жизни экс-глава Центрального района Новосибирска

1 ноября 2024, 06:13
Фото: «Новосибирские новости». Валерий Зарубин
31 октября 2024 года стало известно о смерти бывшего главы администрации Центрального района Новосибирска Валерия Оскардовича Зарубина, сообщил источник Atas.Info во властных структурах.

По словам источника Atas.Info, у Валерия Зарубина были проблемы с сердцем. Предполагается, что именно это могло стать причиной смерти.

«Сердце. Говорят, просто не проснулся. Он жаловался на сердце», — пояснили собеседник.

Валерию Зарубину было 63 года.

Карьера и вклад в развитие Новосибирска

Валерий Оскардович Зарубин родился в 1961 году и окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-экономист. Первые шаги в трудовой деятельности он сделал в системе энергоснабжения Западно-Сибирской железной дороги, а затем поступил на службу в Вооружённые силы СССР, где прошел необходимую подготовку и приобрёл управленческие навыки, ставшие для него прочной базой в дальнейшей карьере.

Позднее Зарубин перешёл в сферу транспортной логистики и материально-технического снабжения, работая инженером и заместителем генерального директора в АООТ «Грузовая автотранспортная компания „Контакт“». В 2000 году Зарубин был назначен начальником административно-хозяйственного управления мэрии Новосибирска, а затем — начальником управления делами мэрии.

Работа в городских и региональных структурах

С 2011 года Зарубин возглавлял администрацию Центрального района Новосибирска, где работал над улучшением городской инфраструктуры и социальной жизни района. В феврале 2013 года он был назначен первым заместителем главы администрации Центрального округа, а в том же году — руководителем Главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска.

В 2015 году Зарубин перешёл на должность руководителя территориального управления автодорог по Новосибирской области. В 2018 году, завершив почти 20-летний путь в структурах городской администрации, Зарубин подал заявление об уходе по собственному желанию.

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