В Новосибирске ФСБ задержала оперативника из отдела борьбы с коррупцией

Posted 1 ноября, 12:33
Published 1 ноября, 12:33
Modified 1 ноября, 12:35
Updated 1 ноября, 12:35
По данным следствия, в марте 2024 года Кафаров договорился с предпринимателем о «крышевании» бизнеса за денежное вознаграждение. Сумма составляла 80 тысяч рублей ежемесячно, и, чтобы избежать прямой передачи, Кафаров привлек посредника. С апреля по октябрь, согласно материалам дела, посредник передал оперативнику от предпринимателя часть суммы в размере 240 тысяч рублей. Позднее, в конце октября, посредник получил еще 370 тысяч рублей, и именно на этом этапе все участники схемы были задержаны сотрудниками ФСБ в одном из торговых центров в Октябрьском районе Новосибирска.
В отношении Мураза Кафарова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а в отношении его посредника — по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в передаче взятки в крупном размере). Дело передано в Следственный комитет России по Новосибирской области, и следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых.