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Posted 1 ноября, 12:33

Published 1 ноября, 12:33

Modified 1 ноября, 12:35

Updated 1 ноября, 12:35

Возбуждено уголовное дело

В Новосибирске ФСБ задержала оперативника из отдела борьбы с коррупцией

1 ноября 2024, 12:33
Фото: 1MI. Возбуждено уголовное дело
Сотрудники ФСБ задержали 28-летнего Мураза Акиф оглы Кафарова, старшего оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) №6. Борца с коррупцией обвиняют в получении крупной взятки.

По данным следствия, в марте 2024 года Кафаров договорился с предпринимателем о «крышевании» бизнеса за денежное вознаграждение. Сумма составляла 80 тысяч рублей ежемесячно, и, чтобы избежать прямой передачи, Кафаров привлек посредника. С апреля по октябрь, согласно материалам дела, посредник передал оперативнику от предпринимателя часть суммы в размере 240 тысяч рублей. Позднее, в конце октября, посредник получил еще 370 тысяч рублей, и именно на этом этапе все участники схемы были задержаны сотрудниками ФСБ в одном из торговых центров в Октябрьском районе Новосибирска.

В отношении Мураза Кафарова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а в отношении его посредника — по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в передаче взятки в крупном размере). Дело передано в Следственный комитет России по Новосибирской области, и следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Арест#ФСБ#Взятка#Коррупция
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