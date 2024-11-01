В Новосибирске ФСБ задержала оперативника из отдела борьбы с коррупцией

По данным следствия, в марте 2024 года Кафаров договорился с предпринимателем о «крышевании» бизнеса за денежное вознаграждение. Сумма составляла 80 тысяч рублей ежемесячно, и, чтобы избежать прямой передачи, Кафаров привлек посредника. С апреля по октябрь, согласно материалам дела, посредник передал оперативнику от предпринимателя часть суммы в размере 240 тысяч рублей. Позднее, в конце октября, посредник получил еще 370 тысяч рублей, и именно на этом этапе все участники схемы были задержаны сотрудниками ФСБ в одном из торговых центров в Октябрьском районе Новосибирска.