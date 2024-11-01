В Новосибирской области скончался виновник ДТП, в котором погибла семья

Posted 1 ноября, 09:10
Published 1 ноября, 09:10
Modified 1 ноября, 09:12
Updated 1 ноября, 09:12
Ужасная авария произошла весной 2023 года в Ордынском районе. Семья Макеевых — супруги Александр и Елена, вместе с двумя детьми — трехлетним Денисом и пятилетним Стасом, поехали навестить родственников.
В тот день был снегопад. На трассе автомобиль Land Cruiser 80 вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем новосибирцев, который позже отбросило в автобус и выкинуло с дороги. Глава семейства погиб на месте, младший сын в карете скорой помощи, а мать — в больнице. Единственным выжившим оказался Стас. Он лишился родителей и братика.
В гибели семьи обвинили 59-летнего бывшего полицейского Николая. Накануне он хотел купить автомобиль, на котором убил людей, но не успел его оформить на себя. На судебных разбирательствах виновник ДТП не принес никаких извинений и отрицал свою вину, заявляя, что автомобиль погибших просто занесло, но данную версию не подтвердили. Его осудили на шесть лет колонии со штрафом в 10 млн рублей. Его семья лишь с осуждением смотрела на потерпевших во время суда. В колонию осужденный так и не ушел, потому что после приговора, подал апелляцию.
Однако, в сентябре 2024 года, мужчина внезапно умер. Теперь платить компенсацию и отвечать за гибель семьи — просто некому, пишет КП-Новосибирск. Никакого имущества Николай не оставил.
Сейчас Стаса воспитывает тетя и бабушка. Мальчик долго восстанавливался после аварии, где сильно пострадал. Его признали инвалидом. В этом году он прихрамывая пошел в первый класс. Ему все еще требуется помощь в восстановлении, в том числе и финансовая.