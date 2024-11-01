В Новосибирской области скончался виновник ДТП, в котором погибла семья

В гибели семьи обвинили 59-летнего бывшего полицейского Николая. Накануне он хотел купить автомобиль, на котором убил людей, но не успел его оформить на себя. На судебных разбирательствах виновник ДТП не принес никаких извинений и отрицал свою вину, заявляя, что автомобиль погибших просто занесло, но данную версию не подтвердили. Его осудили на шесть лет колонии со штрафом в 10 млн рублей. Его семья лишь с осуждением смотрела на потерпевших во время суда. В колонию осужденный так и не ушел, потому что после приговора, подал апелляцию.