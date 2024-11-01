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Posted 1 ноября, 04:18

Published 1 ноября, 04:18

Modified 1 ноября, 04:20

Updated 1 ноября, 04:20

Зарплаты вырастут с 1 ноября

В Новосибирской области увеличили зарплаты бюджетникам — какой будет рост

1 ноября 2024, 04:18
Фото: 1MI. Зарплаты вырастут с 1 ноября

В Новосибирской области на 16,2% увеличили зарплаты бюджетникам

Губернатор Андрей Травников объявил о значительном повышении зарплат работников бюджетной сферы.

Зарплаты сотрудников бюджетной сферы в Новосибирской области с 1 ноября вырастут на 16,2 процента. Об этом заявил губернатор Андрей Травников в прямом эфире телекомпании ОТС. По его словам, размер индексации рассчитан с учетом общего роста доходов в регионе.

Повышение коснется работников тех категорий, которые не попадают под действие так называемых «майских указов» президента России, уточнил глава региона.

Средняя зарплата в Новосибирске увеличилась до 71,5 тысячи рублей
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