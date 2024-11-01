В Новосибирской области увеличили зарплаты бюджетникам — какой будет рост

Зарплаты сотрудников бюджетной сферы в Новосибирской области с 1 ноября вырастут на 16,2 процента. Об этом заявил губернатор Андрей Травников в прямом эфире телекомпании ОТС. По его словам, размер индексации рассчитан с учетом общего роста доходов в регионе.