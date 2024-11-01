Заменяет даже мясо, но его никто не ценит! Рецепт питательного супа с нутом

Posted 1 ноября, 08:25
Published 1 ноября, 08:25
Modified 1 ноября, 08:27
Updated 1 ноября, 08:27
Благодаря богатому содержанию питательных веществ и низкому содержанию калорий, нут является идеальным вариантом, особенно для тех, кто придерживается здорового питания.
«Он имеет относительно низкую калорийность в сравнении с другими представителями бобовых, а также является лидером по количеству основных незаменимых для организма аминокислот — метионина и триптофана», — передает Роскачество мнение Елены Сюракшиной, врача-эндокринолога высшей категории, кандидата медицинских наук и диетолога.
Нут выделяется как одна из альтернатив мясу для вегетарианцев благодаря высокому содержанию белка. В то же время благодаря богатому содержанию клетчатки он обеспечивает длительное чувство сытости, поддерживает баланс сахара в крови и поддерживает пищеварительную систему. Благодаря этим свойствам он играет важную роль в контроле веса.
Калий в составе нута помогает регулировать кровяное давление, а фолиевая кислота поддерживает здоровье сосудов, поэтому регулярное употребление этого продукта может снизить риск сердечных заболеваний за счет снижения уровня вредного холестерина.
Это пища, богатая железом, которая может снизить риск анемии из-за дефицита железа. Благодаря этому свойству он особенно рекомендуется детям с высокой потребностью в железе, беременным женщинам и кормящим матерям.
Из-за низкого гликемического индекса нут медленно повышает уровень сахара в крови. Это помогает снизить риск диабета 2 типа и контролировать существующий диабет.
Он богат минералами, такими как кальций, магний и фосфор, которые могут поддерживать здоровье костей, снижая риск остеопороза. Потребление нута рекомендуется особенно пожилым людям.
Благодаря содержащимся в нем антиоксидантным соединениям нут поддерживает здоровье кожи, укрепляет иммунную систему и в целом защищает организм от болезней.
Содержащийся в нуте витамин В6 важен для здоровья нервной системы. Этот витамин эффективен при выработке гормона серотонина, регулирующего настроение. Регулярное употребление нута может помочь справиться со стрессом и уменьшить симптомы депрессии.
Нут — отличная пища, которую можно включить в свой рацион для здорового образа жизни. Однако перед использованием в рецептах, его необходимо предварительно замочить.
«Замоченный турецкий горох не провоцирует метеоризм, поскольку вымачивание нейтрализует ингибиторы и фитиновую кислоту — вещества, являющиеся причиной нарушения работы всего ЖКТ. Замачивают нут минимум на четыре часа, этого времени вполне достаточно для того, чтобы он стал мягким и легко поддавался варке», — советуют эксперты Роскачества.
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