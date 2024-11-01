Заменяет даже мясо, но его никто не ценит! Рецепт питательного супа с нутом

Нут выделяется как одна из альтернатив мясу для вегетарианцев благодаря высокому содержанию белка. В то же время благодаря богатому содержанию клетчатки он обеспечивает длительное чувство сытости, поддерживает баланс сахара в крови и поддерживает пищеварительную систему. Благодаря этим свойствам он играет важную роль в контроле веса.