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Posted 1 ноября, 08:25

Published 1 ноября, 08:25

Modified 1 ноября, 08:27

Updated 1 ноября, 08:27

Польза нута для здоровья и рецепт питательного супа

Заменяет даже мясо, но его никто не ценит! Рецепт питательного супа с нутом

1 ноября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney. Польза нута для здоровья и рецепт питательного супа
В каждом доме есть нут, ценность которого невероятна: у него очень низкий гликемический индекс, который является находкой для людей, страдающих сахарным диабетом, а также свойство расширять сужающиеся сосуды.

Благодаря богатому содержанию питательных веществ и низкому содержанию калорий, нут является идеальным вариантом, особенно для тех, кто придерживается здорового питания.

«Он имеет относительно низкую калорийность в сравнении с другими представителями бобовых, а также является лидером по количеству основных незаменимых для организма аминокислот — метионина и триптофана», — передает Роскачество мнение Елены Сюракшиной, врача-эндокринолога высшей категории, кандидата медицинских наук и диетолога.

Польза нута

1. Богат клетчаткой и белком

Нут выделяется как одна из альтернатив мясу для вегетарианцев благодаря высокому содержанию белка. В то же время благодаря богатому содержанию клетчатки он обеспечивает длительное чувство сытости, поддерживает баланс сахара в крови и поддерживает пищеварительную систему. Благодаря этим свойствам он играет важную роль в контроле веса.

2. Расширяет сосуды и снижает уровень холестерина

Калий в составе нута помогает регулировать кровяное давление, а фолиевая кислота поддерживает здоровье сосудов, поэтому регулярное употребление этого продукта может снизить риск сердечных заболеваний за счет снижения уровня вредного холестерина.

Польза нутаПольза нута
Польза нута. Фото: Изображение Midjourney

3. Источник железа

Это пища, богатая железом, которая может снизить риск анемии из-за дефицита железа. Благодаря этому свойству он особенно рекомендуется детям с высокой потребностью в железе, беременным женщинам и кормящим матерям.

4. Контролирует уровень сахара в крови

Из-за низкого гликемического индекса нут медленно повышает уровень сахара в крови. Это помогает снизить риск диабета 2 типа и контролировать существующий диабет.

5. Укрепляет кости

Он богат минералами, такими как кальций, магний и фосфор, которые могут поддерживать здоровье костей, снижая риск остеопороза. Потребление нута рекомендуется особенно пожилым людям.

6. Богатый источник антиоксидантов

Благодаря содержащимся в нем антиоксидантным соединениям нут поддерживает здоровье кожи, укрепляет иммунную систему и в целом защищает организм от болезней.

7. Поддерживает психическое здоровье

Содержащийся в нуте витамин В6 важен для здоровья нервной системы. Этот витамин эффективен при выработке гормона серотонина, регулирующего настроение. Регулярное употребление нута может помочь справиться со стрессом и уменьшить симптомы депрессии.

Рецепт супа с нутомРецепт супа с нутом
Рецепт супа с нутом. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт супа с нутом

Нут — отличная пища, которую можно включить в свой рацион для здорового образа жизни. Однако перед использованием в рецептах, его необходимо предварительно замочить.

«Замоченный турецкий горох не провоцирует метеоризм, поскольку вымачивание нейтрализует ингибиторы и фитиновую кислоту — вещества, являющиеся причиной нарушения работы всего ЖКТ. Замачивают нут минимум на четыре часа, этого времени вполне достаточно для того, чтобы он стал мягким и легко поддавался варке», — советуют эксперты Роскачества.

Ингредиенты для рецепта супа из нута

  • 1 банка консервированного нута (или 500 г отварного нута)
  • 1 большая луковица
  • 2 картофелины
  • 1 столовая ложка муки
  • 2 столовые ложки куркумы
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 5-6 стаканов воды
  • Соль

Как готовить:

  1. Для приготовления супа нарежьте кубиками лук и картофель.
  2. В глубокой кастрюле или казане растопите сливочное масло обжарьте на нем лук, затем добавьте муку и жарьте, быстро и часто помешивая.
  3. Когда появится бежевый цвет муки, бросьте туда кубики картофеля и добавьте бульон.
  4. Затем добавьте куркуму, соль и доведите до кипения.
  5. Когда закипит, всыпьте нут и снова доведите до кипения.
  6. Этот суп при желании можно измельчить блендером для получения консистенции пюре.

Ранее мы рассказывали, как наточить ножи блендера за 2 минуты. Помощь мужа даже не понадобиться!

Суп-пюре из нутаСуп-пюре из нута
Суп-пюре из нута. Фото: Изображение Midjourney
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