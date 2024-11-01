Жесткий запрет на продажу алкоголя в России: введут ли такой в Новосибирской области

Posted 1 ноября, 08:52
Published 1 ноября, 08:52
Modified 1 ноября, 08:54
Updated 1 ноября, 08:54
В Вологодской области приняли закон, жестко ограничивающий продажу спиртного. Новые меры будут приняты с 1 марта 2025 года. С этого числа в регионе разрешат продажу алкогольной продукции только с 12:00 до 14:00 по будням и в выходные. Также запрет не затронет новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.
При этом в День знаний, День молодёжи, Всероссийский день трезвости, на Первомай, День России, День семьи, любви и верности, День Народного единства и День конституции РФ алкоголь не будут продавать совсем. Такой радикальный подход обусловлен стремлением снизить доступность алкоголя и тем самым улучшить качество жизни населения. Причем запрет распространяется не только на так называемые «наливайки» в жилых домах, но и на большое количество алкомаркетов в нежилых помещениях.
«За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71 место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более, чем втрое. Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые „наливайки“, спаивающие людей в ночное время. Мы не можем равнодушно смотреть, как погибают наши земляки», — заявляет губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Такие меры в регионе ввели после того, как Минздрав поддержал идею регионов по ограничению продажи спиртного. Сейчас каждый субъект РФ имеет полное право самостоятельно вводить такие ограничения. В связи с этим жители по всей России опасаются, что запреты могут быть чересчур кардинальными.
Сейчас в Новосибирске всерьез рассматривают вопрос об ограничении работы всех «наливаек».
Проект закона уже приняли в первом чтении на последней сессии депутатов Законодательного собрания 31 октября. Законопроект ограничивает время продажи алкоголя в жилых домах с 22:00 до 9:00. Как отметил и. о. министра промышленности Денис Рягузов, этот законопроект направлен на решение проблемы деятельности заведений, которые под видом общепита круглосуточно продают алкоголь.
«Это головная боль всех жителей многоэтажных домов, где находятся эти пивные забегаловки: там продают спиртные напитки, в том числе несовершеннолетним, всю ночь. Они спаивают нашу молодежь! Те в силу своего возраста хлебают и бесчинствуют. На этом я бы хотел заострить внимание депутатов», — отмечает вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.
Во втором чтении законопроект могут принять. Тогда будет известна дата, с которой начнут действовать новые правила.
В Новосибирске на данный момент не рассматривают столь жестких мер, как в Вологодской области. Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко подчеркнул, что к снижению потребления алкоголя в стране стоит подходить комплексно.
«Наряду с запретительными мерами предлагать гражданам определенные альтернативы — развивать в регионах возможности для спортивного и культурного досуга, стимулировать занятость населения.
О вологодской инициативе по ограничению продажи алкоголя двумя часами в сутки знаю, но не думаю, что всем регионам следует сразу копировать эту практику. Нужно посмотреть, какие плоды она даст в Вологодской области, а также учесть специфику региона — какая ситуация там с работой, спортом, культурной сферой. Думаю, что она заметно отличается от ситуации в Новосибирской области.
Но если все же говорить о запретах, главную проблему на сегодняшний день вижу в «наливайках», которые расположены в жилых массивах Новосибирска. Эти магазины, маскирующиеся под заведения общепита, продают алкоголь в запрещённое в регионе время, а также зачастую продают несовершеннолетним или предлагают покупателям товар непонятного происхождения. Думаю, что в первую очередь нужно заметно ужесточать региональное законодательство по отношению к ним», — подчеркивает Аксененко в разговоре с Atas.Info.
Общественники также считают, что такие радикальные ограничительные меры могут лишь усугубить ситуацию с алкоголизмом. По словам главы Союза отцов Сергея Майорова, за последние 10 лет ситуация улучшилась, и выпивающих людей стало меньше. Однако проблема алкоголизма сохраняется. и ее нужно решать в том числе за счет правильного воспитания подрастающего поколения.
«Ограничивать продажу алкоголя стоит — это пойдет на пользу. Но так жестко, по два часа в сутки — это породит черный рынок. Начнется подпольная продажа. Это будет время, как в Советском союзе, когда люди организовывали незаконную продажу. А с нашим развитым капитализмом, это все будет гораздо быстрее, это встанет на поток. Так что я думаю, для нас, Сибири, это будет слишком жестко, — говорит Майоров. — Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда других увлечений — это то, что нужно прививать с детства. У нас в Новосибирске катастрофически не хватает в шаговой доступности секций. Дети увлекаются гаджетами, а платные секции могут позволить не все родители. В последствии это повальное увлечение гаджетами может перетечь в алкогольную или наркотическую зависимость.
Общественник также отметил, что правильной считает инициативу по ограничению работы «наливаек» в жилых домах. По его словам, в серьез стоило бы сократить их число. Сергей Майоров также возмутился тем, что в Новосибирской области открыть спортивный зал, получить разрешение на него гораздо сложнее, чем сделать все то же самое с алкомаркетом.
Жители Новосибирска выразили разноплановые мнения по поводу вологодского опыта. Многие раскритиковали подобную идею и посчитали, что она лишь поспособствует увеличению подпольной алкогольной продукции, а как следствие — большое число отравлений спиртом.
«Мера глупая, практически выстрел себе в ногу из ракетницы. Это ограничение обходится тремя способами: самогоноварение (ждём увеличения числа отравлений суррогатом в Вологодской области), поездки в другие регион (от Вологды до Ярославля), а также переоформление пивнушек и алкогольных ларьков в „бары“, где алкоголь можно продавать уже круглосуточно, но без крышки. Чего в Вологодской области хотят добиться — неясно. Если решать проблему с алкоголем, то тут вообще не в продаже дело», — комментирует новосибирец Владислав Резников.
Многих горожан новость о подобном запрете взволновала. Жители региона боятся, что теперь просто не смогут купить бутылку вина, а спиртное станет продуктом для безработных, пенсионеров и молодежи.
«Против, конечно! На каком основании? Может, у меня вечером мероприятие с друзьями намечается, мы хоти посидеть, пообщаться, выпить вина. А днем мы все работаем! Это только безработные, алкаши и бомжи смогут покупать алкоголь в будние дни с 12:00 до 1:00, а нормальные работающие люди от этого будут иметь только неудобства», — высказывается Ольга Черноглазова.
«Это ужасная мера. А когда покупать? Люди же работают в это время. Иногда выпить — это совершенно нормальное, человеческое желание, особенно у людей в больших городах. Для мегаполисов это дурацкая идея, это не гуманно. И, опять же, администрация снова борется с последствиями, а не с причинами. Люди бы не пили, если бы жизнь была сносной. Народ это явно не поддержит», — считает Юлия Соколова.
Однако нашлись и те, кто высказался положительно о таком жестком запрете. Окно в два часа для продажи некоторые считают нормальным, хотя и предлагают сдвинуть его на другое время.
«Этот график с 12:00 до 14:00 слишком жёсткий. Получается, что ради планирования каких-то мероприятий с алкоголем людям придётся отпрашиваться с работы. Я бы, может, и поддержал подобное решение, если бы время было другое выбрано. А в целом ограничить продажу алкоголя вечером — идея хорошая, так как проблема у нас эта существует давно, нужно её как-то регулировать. Но получается, что конкретно в это время и будут покупать спиртное всякие алкоголики, а люди, которые хотят просто выпить вина в хорошей компании не смогут это себе позволить», — комментирует Михаил Зюков.
Согласно данным Минздрава, на 2021 год в России официально зарегистрировано около 1,2 миллиона человек с диагнозом алкогольной зависимости. Специалисты предполагают, что фактическое число лиц, испытывающих проблемы с алкоголем, может быть значительно выше, учитывая низкую обращаемость за медицинской помощью. В то же время, несмотря на многолетнее снижение уровня потребления алкоголя, в последние годы статистика демонстрирует неоднозначные тенденции.
Основные факты:
Алкогольная зависимость не ограничивается только взрослым населением; увеличивается число подростков и молодых людей, имеющих проблемы с алкоголем. Подростковый алкоголизм стал острой проблемой в некоторых регионах, где за последний год отмечен рост случаев зависимости среди молодежи на 18,2%.
Число зависимых отличается в разных субъектах страны. В северных и восточных регионах России зафиксированы наибольшие показатели потребления алкоголя и алкогольной зависимости, тогда как в республиках Северного Кавказа, таких как Дагестан и Чечня, проблема выражена значительно меньше.
Топ регионов с наибольшим числом людей с алкогольной зависимостью:
Введение двухчасового окна для продажи алкоголя в Вологодской области — эксперимент, результаты которого еще предстоит оценить. Большинство опрошенных в Новосибирске отмечают, что к таким мерам нужно подходить взвешенно.
Новосибирская область пока ограничивается борьбой с наливайками в жилых домах, и жители города надеются, что благодаря этому удастся улучшить условия жизни в городских кварталах, при этом оставляя возможность разумного подхода к продаже алкогольной продукции.
В Новосибирской области, по всей видимости, подобные законопроекты пока не рассматривают.
«В настоящий момент подобные инициативы не рассматриваются», — комментирует Atas.Info в правительстве региона.