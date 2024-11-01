Жесткий запрет на продажу алкоголя в России: введут ли такой в Новосибирской области

«Наряду с запретительными мерами предлагать гражданам определенные альтернативы — развивать в регионах возможности для спортивного и культурного досуга, стимулировать занятость населения.

О вологодской инициативе по ограничению продажи алкоголя двумя часами в сутки знаю, но не думаю, что всем регионам следует сразу копировать эту практику. Нужно посмотреть, какие плоды она даст в Вологодской области, а также учесть специфику региона — какая ситуация там с работой, спортом, культурной сферой. Думаю, что она заметно отличается от ситуации в Новосибирской области.

Но если все же говорить о запретах, главную проблему на сегодняшний день вижу в «наливайках», которые расположены в жилых массивах Новосибирска. Эти магазины, маскирующиеся под заведения общепита, продают алкоголь в запрещённое в регионе время, а также зачастую продают несовершеннолетним или предлагают покупателям товар непонятного происхождения. Думаю, что в первую очередь нужно заметно ужесточать региональное законодательство по отношению к ним», — подчеркивает Аксененко в разговоре с Atas.Info.