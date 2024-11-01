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Posted 1 ноября, 10:43

Published 1 ноября, 10:43

Modified 1 ноября, 10:45

Updated 1 ноября, 10:45

Педофил напугал ребенка

Жители Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила и убийцу

1 ноября 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney. Педофил напугал ребенка
В Новосибирской области на свободу вышел педофил: теперь местные жители рассказывают, что его страшно боятся.

Мужчина вышел из тюрьмы в конце 2023 года. Он отсидел за изнасилование и убийство девочки в 2003 году. Произошло это в деревне Журавка 21 год назад, а в колонии он отсидел 20 лет.

Сейчас уголовник живет в поселке Чистоозерный. Недавно бывший зек преследовал 11-летнюю школьницу. Он подкараулил ее на стадионе, напугал и начал бежать за девочкой, пишет «Прецедент», ссылаясь на слова местных жителей. Ребенок сильно испугалась, но осталась цела и невредима.

После этого инцидента, родителей всех учеников начали предупреждать, чтобы те были внимательны к своим детям: провожали их и встречали со школы. Сейчас новосибирцы опасаются за жизнь своих детей. Ранее на другую школьницу набросился мигрант.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Педофил#Чистоозёрный район#18+#Уголовник
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