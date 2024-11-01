Жители Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила и убийцу

Posted 1 ноября, 10:43
Published 1 ноября, 10:43
Modified 1 ноября, 10:45
Updated 1 ноября, 10:45
Мужчина вышел из тюрьмы в конце 2023 года. Он отсидел за изнасилование и убийство девочки в 2003 году. Произошло это в деревне Журавка 21 год назад, а в колонии он отсидел 20 лет.
Сейчас уголовник живет в поселке Чистоозерный. Недавно бывший зек преследовал 11-летнюю школьницу. Он подкараулил ее на стадионе, напугал и начал бежать за девочкой, пишет «Прецедент», ссылаясь на слова местных жителей. Ребенок сильно испугалась, но осталась цела и невредима.
После этого инцидента, родителей всех учеников начали предупреждать, чтобы те были внимательны к своим детям: провожали их и встречали со школы. Сейчас новосибирцы опасаются за жизнь своих детей. Ранее на другую школьницу набросился мигрант.