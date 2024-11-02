Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой

Posted 2 ноября, 05:27
Published 2 ноября, 05:27
Modified 2 ноября, 05:27
Updated 2 ноября, 05:27
Эксперт не одобрила домашние лотосовые роды, о которых, по её признанию, мечтала участница группы «Фабрика» Сати Казанова, впервые ставшая мамой в 42 года.
Медик уверена, что роды в воду не являются физиологическими.
«Домашние роды могут проводить только очень опытные специалисты, когда возле дома женщины стоят две реанимационные бригады, детская и женская. Роды — это непредсказуемая вещь, могут пойти как угодно, могут остановиться, и ничего дома не смогут сделать. Это очень большой риск и для женщины, и для её малыша», — объяснила акушер-гинеколог в беседе с Pravda.Ru.
Она допустила только приём тёплой ванны для облегчения боли во время схваток.
Роды в воду эксперт категорически не рекомендует.
«Ребёнок попадает в воду, куда женщина и пописала, и испражнилась, условно говоря. Чушь собачья! Даже морские животные, морские млекопитающие для того чтобы рожать выходят на поверхность, они не рожают в воде», — рассказала врач.
Ерофеева раскритиковала и стремление не перерезать ребёнку пуповину после рождения, а ждать пока она сама засохнет.
«Как только ребёнок родился, у него уже нет никакой необходимости в пуповине. Он начинает дышать лёгкими. Ему пуповина не нужна. Поэтому она пересекается в первые же 20 минут после рождения», — рассказала специалист.