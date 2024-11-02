Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой

«Домашние роды могут проводить только очень опытные специалисты, когда возле дома женщины стоят две реанимационные бригады, детская и женская. Роды — это непредсказуемая вещь, могут пойти как угодно, могут остановиться, и ничего дома не смогут сделать. Это очень большой риск и для женщины, и для её малыша», — объяснила акушер-гинеколог в беседе с Pravda.Ru.