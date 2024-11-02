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Posted 2 ноября, 05:27

Published 2 ноября, 05:27

Modified 2 ноября, 05:27

Updated 2 ноября, 05:27

Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой

2 ноября 2024, 05:27
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского<br/> факультета университета Синергия Любовь Ерофеева объяснила, почему не одобряет домашние «лотосовые» роды.

Эксперт не одобрила домашние лотосовые роды, о которых, по её признанию, мечтала участница группы «Фабрика» Сати Казанова, впервые ставшая мамой в 42 года.

Медик уверена, что роды в воду не являются физиологическими.

«Домашние роды могут проводить только очень опытные специалисты, когда возле дома женщины стоят две реанимационные бригады, детская и женская. Роды — это непредсказуемая вещь, могут пойти как угодно, могут остановиться, и ничего дома не смогут сделать. Это очень большой риск и для женщины, и для её малыша», — объяснила акушер-гинеколог в беседе с Pravda.Ru.

Она допустила только приём тёплой ванны для облегчения боли во время схваток.

Роды в воду эксперт категорически не рекомендует.

«Ребёнок попадает в воду, куда женщина и пописала, и испражнилась, условно говоря. Чушь собачья! Даже морские животные, морские млекопитающие для того чтобы рожать выходят на поверхность, они не рожают в воде», — рассказала врач.

Ерофеева раскритиковала и стремление не перерезать ребёнку пуповину после рождения, а ждать пока она сама засохнет.

«Как только ребёнок родился, у него уже нет никакой необходимости в пуповине. Он начинает дышать лёгкими. Ему пуповина не нужна. Поэтому она пересекается в первые же 20 минут после рождения», — рассказала специалист.

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