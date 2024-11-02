Будет жарко: метод, который обогреет дом и снизит коммунальные счета

Чтобы использовать этот трюк, нужно взять толстый картон или тонкую фанеру, и обернуть ее фольгой, блестящей стороной к батарее. Кроме того, вы можете приклеить саму фольгу к стене или закрепить ее на двусторонний скотч, если не боитесь подпортить свой ремонт.