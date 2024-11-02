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Posted 2 ноября, 15:35

Published 2 ноября, 15:35

Modified 2 ноября, 15:37

Updated 2 ноября, 15:37

Лайфхак, который обогреет дом и снизит коммунальные счета в зимний сезон

Будет жарко: метод, который обогреет дом и снизит коммунальные счета

2 ноября 2024, 15:35
Фото: 1MI. Лайфхак, который обогреет дом и снизит коммунальные счета в зимний сезон
Ваш дом станет теплее благодаря нехитрому трюку. Этот материал ставят за батарею отопления, благодаря чему тепла становится в два раза больше.

Если вы хотите более эффективно использовать батареи в своем доме, поместите алюминиевую фольгу за заднюю часть радиатора. Она отражает тепло обратно в помещение, благодаря чему оно не уходит через стены.

Чтобы использовать этот трюк, нужно взять толстый картон или тонкую фанеру, и обернуть ее фольгой, блестящей стороной к батарее. Кроме того, вы можете приклеить саму фольгу к стене или закрепить ее на двусторонний скотч, если не боитесь подпортить свой ремонт.

Отзывы об этом методе в большинстве своем положительные:

«У меня очень холодная кухня, поэтому я прикрепила фольгу за батарею с помощью липкой ленты. Мне показалось, что я включила еще один радиатор!», — рассказывает пользовательница интернета.

Что нужно учитывать:

  • Если ваш дом старый и имеет недостаточную изоляцию, фольга не всегда может обеспечить ожидаемое тепло, так как оно будет выходить из разных мест.

  • Размещение мебели и тяжелых штор перед радиатором отопления помешает равномерному распределению тепла по комнате.

Ранее мы рассказывали, какой лайфхак придумали умные хозяйки из детских колготок, чтобы отбивать холод от окон.

Фольга для отражения тепла радиатора отопленияФольга для отражения тепла радиатора отопления
Фольга для отражения тепла радиатора отопления. Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Отопление#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Полезные советы
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