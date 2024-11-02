Будет жарко: метод, который обогреет дом и снизит коммунальные счета

Posted 2 ноября, 15:35
Published 2 ноября, 15:35
Modified 2 ноября, 15:37
Updated 2 ноября, 15:37
Если вы хотите более эффективно использовать батареи в своем доме, поместите алюминиевую фольгу за заднюю часть радиатора. Она отражает тепло обратно в помещение, благодаря чему оно не уходит через стены.
Чтобы использовать этот трюк, нужно взять толстый картон или тонкую фанеру, и обернуть ее фольгой, блестящей стороной к батарее. Кроме того, вы можете приклеить саму фольгу к стене или закрепить ее на двусторонний скотч, если не боитесь подпортить свой ремонт.
Отзывы об этом методе в большинстве своем положительные:
«У меня очень холодная кухня, поэтому я прикрепила фольгу за батарею с помощью липкой ленты. Мне показалось, что я включила еще один радиатор!», — рассказывает пользовательница интернета.
Ранее мы рассказывали, какой лайфхак придумали умные хозяйки из детских колготок, чтобы отбивать холод от окон.