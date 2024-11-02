День рождения Кавказа празднуют в Новосибирске

Этот красавец с благородной родословной родился 2 ноября 2014 года в Сочинском национальном парке, центре восстановления популяции редкого вида на Кавказе. Сотрудники зоопарка рассказывают, что Кавказ происходит от генетически ценных родителей: его отец, Алоус, был пойман в дикой природе Туркменистана (Копетдаг), а мать, Андреа, родилась в чешском зоопарке в Йиглаве. Несмотря на богатое происхождение, найти пару для Кавказа в течение всех десяти лет его жизни в Новосибирске так и не удалось. Из-за одиночества к юбилею не получилось устроить долгожданное семейное пополнение.