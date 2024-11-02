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Posted 2 ноября, 07:12

Published 2 ноября, 07:12

Modified 2 ноября, 07:14

Updated 2 ноября, 07:14

Леопард в зоопарке

День рождения Кавказа празднуют в Новосибирске

2 ноября 2024, 07:12
Фото: Новосибирский зоопарк. Леопард в зоопарке

Новосибирский зоопарк отмечает 10-летие леопарда Кавказа

В Новосибирском зоопарке свой первый юбилей отметил персидский леопард по имени Кавказ.

Этот красавец с благородной родословной родился 2 ноября 2014 года в Сочинском национальном парке, центре восстановления популяции редкого вида на Кавказе. Сотрудники зоопарка рассказывают, что Кавказ происходит от генетически ценных родителей: его отец, Алоус, был пойман в дикой природе Туркменистана (Копетдаг), а мать, Андреа, родилась в чешском зоопарке в Йиглаве. Несмотря на богатое происхождение, найти пару для Кавказа в течение всех десяти лет его жизни в Новосибирске так и не удалось. Из-за одиночества к юбилею не получилось устроить долгожданное семейное пополнение.

Под сообщением о дне рождения Кавказа в телеграм-канале зоопарка новосибирцы оставили десятки поздравлений, выражая надежду, что в скором времени хищник найдет себе подругу. Сотрудники зоопарка продолжают попытки найти пару для Кавказа, чтобы этот благородный представитель вида смог оставить потомство и помочь восстановлению популяции.

Леопард в зоопаркеЛеопард в зоопарке
Леопард в зоопаркеЛеопард в зоопарке
Леопард в зоопаркеЛеопард в зоопарке
Леопард в зоопаркеЛеопард в зоопарке
Леопард в зоопарке. Фото: Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк славится своим опытом по содержанию персидских леопардов: с 1978 года здесь были рождены около 70 детёнышей этой редкой кошки. В дикой природе персидский леопард встречается лишь в нескольких странах, таких как Туркмения, Таджикистан, Иран и на южном Кавказе. Этот вид занесён в Красную книгу, и в мире его представлено всего 154 особи, содержащихся в 72 зоопарках.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Красная книга#Персидский леопард
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