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Posted 2 ноября, 06:53

Published 2 ноября, 06:53

Modified 2 ноября, 06:55

Updated 2 ноября, 06:55

Место коммунальной аварии

Десятки квартир затопило после коммунальной аварии — что делать жителям

2 ноября 2024, 06:53
Фото: Прокуратура Новосибирской области. Место коммунальной аварии

В Новосибирске почти 50 квартир оказались затоплены после коммунальной аварии

В Новосибирске начали возмещать ущерб жителям, пострадавшим в результате крупной коммунальной аварии, произошедшей 30 октября.

В зоне инцидента оказались Калининский и Заельцовский районы, где без отопления остались сотни объектов, включая 470 жилых домов. В 40 многоквартирных домах произошли повреждения системы отопления, что привело к затоплению квартир.

По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), к ним уже поступило 46 обращений от жителей, чье имущество пострадало. На данный момент специалисты компании в составе комиссий планируют осмотреть поврежденные квартиры.

Авария в НовосибирскеАвария в Новосибирске
Авария в Новосибирске. Фото: Прокуратура Новосибирской области

Как подать заявку на компенсацию?

Жители, чьи квартиры пострадали, могут обращаться в СГК для оценки ущерба. Компания также планирует взаимодействовать со страховой компанией, чтобы ускорить процесс выплат. На сайте СГК и в их социальных сетях опубликована информация о том, куда обращаться для подачи заявки.

В энергокомпании действует единый номер 8 (383) 289 04 22 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, где можно получить полную консультацию по возмещению материального ущерба. Специалисты регистрируют обращение, и передают ответственным сотрудникам.

Коммунальная авария в Новосибирске — что произошло

Авария на перекачивающей насосной станции ПНС-5 произошла утром 30 октября. Из-за остановки оборудования в Заельцовском районе было нарушено теплоснабжение сотен домов. Сотрудники СГК оперативно подключили часть объектов к резервным источникам тепла, однако 40 домов всё же пострадали от гидроудара, который вывел из строя внутренние системы отопления. В результате, жильцы нескольких квартир оказались в критической ситуации, так как вода из поврежденных труб залила помещения.

В тот же день мэрия Новосибирска совместно с представителями СГК приступила к поквартирному обходу затопленных помещений, чтобы составить списки пострадавших и организовать процесс компенсации. Как пояснил начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков, в сотрудничестве с администрациями районов и управляющими компаниями был организован осмотр пострадавших помещений.

«Мы составляем акты, чтобы жители могли в будущем обратиться за возмещением морального и материального ущерба, нанесенного в ходе технологического нарушения,» — заявил Зайков.

Почему произошла авария — причины

По предварительной версии, авария была вызвана технической неисправностью — из насоса выпала деталь, что, возможно, стало следствием короткого замыкания. Окончательные причины аварии сейчас выясняются, расследование проводит Следственный комитет. ЧП взято на контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Коммунальная авария#Квартиры#Затопление#СГК#Аварийная ситуация
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