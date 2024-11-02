Десятки квартир затопило после коммунальной аварии — что делать жителям

Авария на перекачивающей насосной станции ПНС-5 произошла утром 30 октября. Из-за остановки оборудования в Заельцовском районе было нарушено теплоснабжение сотен домов. Сотрудники СГК оперативно подключили часть объектов к резервным источникам тепла, однако 40 домов всё же пострадали от гидроудара, который вывел из строя внутренние системы отопления. В результате, жильцы нескольких квартир оказались в критической ситуации, так как вода из поврежденных труб залила помещения.