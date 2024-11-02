Драка посреди дороги спровоцировала пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

Posted 2 ноября, 12:12
Published 2 ноября, 12:12
Modified 2 ноября, 12:14
Updated 2 ноября, 12:14
По данным паблика «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте», после аварии водители автомобилей не ограничились обменом словами и устроили потасовку прямо на дороге. Очевидцы зафиксировали конфликт на видео, где видно, как четверо мужчин дерутся, в то время как автомобили с включенными проблесковыми маячками стоят рядом.
Ситуация привела к значительным заторам на дороге. Карта 2ГИС также подтвердила наличие пробок в этом районе, окрашивая дороги в красный цвет, что указывает на затрудненное движение. Водителям, которые планируют поездку в Академгородок, рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через проспекты Строителей или Университетский.