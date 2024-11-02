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Posted 2 ноября, 12:12

Published 2 ноября, 12:12

Modified 2 ноября, 12:14

Updated 2 ноября, 12:14

Драка на Бердском шоссе

Драка посреди дороги спровоцировала пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

2 ноября 2024, 12:12
Фото: «У нас на Шлюзе» / VK. Драка на Бердском шоссе
Днем 2 ноября на Бердском шоссе в Новосибирске произошла авария с участием двух автомобилей, которая привела к неожиданной драке между водителями. Инцидент произошел на пересечении Бердского шоссе и Морского проспекта в районе Академгородка, где столкнулись УАЗ и Subaru.

По данным паблика «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте», после аварии водители автомобилей не ограничились обменом словами и устроили потасовку прямо на дороге. Очевидцы зафиксировали конфликт на видео, где видно, как четверо мужчин дерутся, в то время как автомобили с включенными проблесковыми маячками стоят рядом.

Ситуация привела к значительным заторам на дороге. Карта 2ГИС также подтвердила наличие пробок в этом районе, окрашивая дороги в красный цвет, что указывает на затрудненное движение. Водителям, которые планируют поездку в Академгородок, рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через проспекты Строителей или Университетский.

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