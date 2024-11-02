Драка посреди дороги спровоцировала пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

По данным паблика «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте», после аварии водители автомобилей не ограничились обменом словами и устроили потасовку прямо на дороге. Очевидцы зафиксировали конфликт на видео, где видно, как четверо мужчин дерутся, в то время как автомобили с включенными проблесковыми маячками стоят рядом.