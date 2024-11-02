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Posted 2 ноября, 05:46

Published 2 ноября, 05:46

Modified 2 ноября, 05:48

Updated 2 ноября, 05:48

Вакцинация от коронавируса

Эксперт предупредил о новых опасных последствиях коронавируса

2 ноября 2024, 05:46
Фото: 1MI. Вакцинация от коронавируса
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Коронавирус
В России ожидается очередная волна коронавируса. Эксперт рассказал о ее возможных последствия.

Коронавирус продолжает негативно влиять на здоровье людей, становясь причиной развития различных осложнений, в том числе пневмонии. Как отметил заместитель министра здравоохранения Саратовский области Денис Грайфер, несмотря на снижение заболеваемости, коронавирус остается серьезной угрозой для иммунной системы. В больницах региона продолжают лечение пятеро детей, однако среди госпитализированных нет пациентов на искусственной вентиляции легких, а беременные женщины с COVID-19 наблюдаются на дому.

Грайфер подчеркнул, что COVID-19 поражает не только органы дыхания, но и может нарушить работу сердечно-сосудистой системы, снижая общий иммунитет и провоцируя обострения хронических заболеваний. В качестве примера он привел случаи микоплазменной пневмонии, которые наблюдаются сейчас в разных регионах России.

«Ранее такие пневмонии возникали у пациентов с ослабленным иммунитетом, например, у людей с ВИЧ или гепатитами. Сейчас же COVID-19 снижает способность организма бороться с инфекцией, и на этом фоне микоплазмоз переходит в пневмонию», — пояснил Денис Грайфер в разговоре с телеканалом «Саратов 24».

Медики призывают жителей быть внимательнее к своему здоровью и не игнорировать симптомы простуды, поскольку коронавирус способен стать триггером для серьезных заболеваний.

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#Алина Гурицкая#Иммунитет#Россия#Коронавирус#Здоровье#Здравоохранение#Госпитализация#Пневмония#Хронические заболевания
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