Эксперт предупредил о новых опасных последствиях коронавируса

Posted 2 ноября, 05:46
Published 2 ноября, 05:46
Modified 2 ноября, 05:48
Updated 2 ноября, 05:48
Коронавирус продолжает негативно влиять на здоровье людей, становясь причиной развития различных осложнений, в том числе пневмонии. Как отметил заместитель министра здравоохранения Саратовский области Денис Грайфер, несмотря на снижение заболеваемости, коронавирус остается серьезной угрозой для иммунной системы. В больницах региона продолжают лечение пятеро детей, однако среди госпитализированных нет пациентов на искусственной вентиляции легких, а беременные женщины с COVID-19 наблюдаются на дому.
Грайфер подчеркнул, что COVID-19 поражает не только органы дыхания, но и может нарушить работу сердечно-сосудистой системы, снижая общий иммунитет и провоцируя обострения хронических заболеваний. В качестве примера он привел случаи микоплазменной пневмонии, которые наблюдаются сейчас в разных регионах России.
«Ранее такие пневмонии возникали у пациентов с ослабленным иммунитетом, например, у людей с ВИЧ или гепатитами. Сейчас же COVID-19 снижает способность организма бороться с инфекцией, и на этом фоне микоплазмоз переходит в пневмонию», — пояснил Денис Грайфер в разговоре с телеканалом «Саратов 24».
Медики призывают жителей быть внимательнее к своему здоровью и не игнорировать симптомы простуды, поскольку коронавирус способен стать триггером для серьезных заболеваний.