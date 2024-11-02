Эксперт предупредил о новых опасных последствиях коронавируса

Коронавирус продолжает негативно влиять на здоровье людей, становясь причиной развития различных осложнений, в том числе пневмонии. Как отметил заместитель министра здравоохранения Саратовский области Денис Грайфер, несмотря на снижение заболеваемости, коронавирус остается серьезной угрозой для иммунной системы. В больницах региона продолжают лечение пятеро детей, однако среди госпитализированных нет пациентов на искусственной вентиляции легких, а беременные женщины с COVID-19 наблюдаются на дому.