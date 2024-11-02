«Люди, которые постоянно протестуют»: ректор НГУ ответил противникам сноса здания ФМШ

Posted 2 ноября, 09:00
Published 2 ноября, 09:00
Modified 2 ноября, 09:02
Updated 2 ноября, 09:02
Изначально работы планировали завершить до конца 2024 года, однако из-за протестов и общественных возмущений есть вероятность, что демонтаж начнут позже. Все зависит от решения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, которая в настоящее время изучает обращения общественников, настаивающих на признании здания памятником истории.
27 октября активисты провели пикет, собрав 50 человек, которые требовали сохранить историческое здание на улице Пирогова, 11/1. Резолюцию пикета участники направили в различные инстанции, включая президента РФ, Генеральную прокуратуру, губернатора Новосибирской области и мэра города. К этому протесту также прилагалась петиция, которая до пикета собрала 292 подписи.
Ректор НГУ Михаил Федорук в интервью BFM-Новосибирск выразил недоумение по поводу действий протестующих. Он напомнил, что здание было построено в 1969 году и с тех пор, по его словам, условия для учебы и инженерные системы в нем исчерпали свои ресурсы.
«Я не вижу предмета для дискуссий. Есть люди, которые постоянно протестуют. Обидно, что среди этих людей очень много тех, кто учился в университете. И я не понимаю их позицию.», — отметил он.
Федорук объяснил, что решение о сносе было тщательно обсуждено, и университет движется к модернизации, создавая кампус мирового уровня, который обеспечит лучшие условия для студентов. Само здание сейчас пустует, так как ученики ФМШ уже переехали в новое здание.