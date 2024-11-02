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Posted 2 ноября, 09:00

Published 2 ноября, 09:00

Modified 2 ноября, 09:02

Updated 2 ноября, 09:02

Здание ФМШ

«Люди, которые постоянно протестуют»: ректор НГУ ответил противникам сноса здания ФМШ

2 ноября 2024, 09:00
Фото: 2GIS. Здание ФМШ

Ректор НГУ Михаил Федорук ответил протестующим против сноса здания ФМШ

Здание Физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ) готовят к сносу, что вызвало влну возмущений среди горожан. Ректор НГУ Михаил Федорук ответил протестующим и объяснил, зачем сносят старую постройку.

Изначально работы планировали завершить до конца 2024 года, однако из-за протестов и общественных возмущений есть вероятность, что демонтаж начнут позже. Все зависит от решения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, которая в настоящее время изучает обращения общественников, настаивающих на признании здания памятником истории.

27 октября активисты провели пикет, собрав 50 человек, которые требовали сохранить историческое здание на улице Пирогова, 11/1. Резолюцию пикета участники направили в различные инстанции, включая президента РФ, Генеральную прокуратуру, губернатора Новосибирской области и мэра города. К этому протесту также прилагалась петиция, которая до пикета собрала 292 подписи.

Ректор НГУ Михаил Федорук в интервью BFM-Новосибирск выразил недоумение по поводу действий протестующих. Он напомнил, что здание было построено в 1969 году и с тех пор, по его словам, условия для учебы и инженерные системы в нем исчерпали свои ресурсы.

«Я не вижу предмета для дискуссий. Есть люди, которые постоянно протестуют. Обидно, что среди этих людей очень много тех, кто учился в университете. И я не понимаю их позицию.», — отметил он.

Федорук объяснил, что решение о сносе было тщательно обсуждено, и университет движется к модернизации, создавая кампус мирового уровня, который обеспечит лучшие условия для студентов. Само здание сейчас пустует, так как ученики ФМШ уже переехали в новое здание.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирск#НГУ#Академгородок#Протесты#Активисты#Снос здания#ФМШ
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