«Люди, которые постоянно протестуют»: ректор НГУ ответил противникам сноса здания ФМШ

Ректор НГУ Михаил Федорук в интервью BFM-Новосибирск выразил недоумение по поводу действий протестующих. Он напомнил, что здание было построено в 1969 году и с тех пор, по его словам, условия для учебы и инженерные системы в нем исчерпали свои ресурсы.