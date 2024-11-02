Магнитные бури в ноябре 2024 года: даты активности, прогнозы и советы по подготовке

Магнитная буря — это реакция земной магнитосферы на выброс солнечных частиц. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, с его поверхности вырываются потоки заряженных частиц (в основном протонов и электронов). Они движутся с высокой скоростью и, достигая Земли, взаимодействуют с её магнитным полем. Это взаимодействие вызывает колебания в магнитосфере, которые и ощущаются людьми на поверхности планеты.