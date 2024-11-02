Минтранс не видит проблем с транспортной доступностью Экспоцентра в Новосибирске

Между тем, соцсети были переполнены жалобами горожан на невозможность уехать от Экспоцентра после выставок или концертов. Волна возмущения поднялась после того, как один из посетителей форума «Учебная Сибирь-2024» рассказал, как десятки школьников вынуждены были идти по обочине несколько километров до района, где ситуация с транспортом обстоит лучше.