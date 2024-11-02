Минтранс не видит проблем с транспортной доступностью Экспоцентра в Новосибирске

Posted 2 ноября, 08:15
Published 2 ноября, 08:15
Modified 2 ноября, 08:17
Updated 2 ноября, 08:17
Министерство транспорта Новосибирской области в ответе на официальный запрос редакции Atas.Info подчеркивает, что интенсивности движения по существующим автобусным маршрутам № 111 «Вокзал Новосибирск-Главный — аэропорт Толмачево» и 112 «Площадь Маркса — аэропорт Толмачево» достаточно для качественной обеспеченности транспортом посетителей Экспоцентра.
«В адрес министерства обращений от граждан, касающихся обеспечения доступности МВК „Новосибирск Экспоцентр“, не поступало. Количество маршрутов, единиц техники на них и интервалы движения удовлетворяют существующий пассажиропоток», — говорится в документе за подписью главы регионального Минтранса Анатолий Костылевского.
«В общественную приемную мэра города Новосибирска обращения граждан с жалобами не поступали». — говорится в ответе мэрии Новосибирска на аналогичный редакционный запрос.
Между тем, соцсети были переполнены жалобами горожан на невозможность уехать от Экспоцентра после выставок или концертов. Волна возмущения поднялась после того, как один из посетителей форума «Учебная Сибирь-2024» рассказал, как десятки школьников вынуждены были идти по обочине несколько километров до района, где ситуация с транспортом обстоит лучше.