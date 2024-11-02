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Posted 2 ноября, 09:21

Published 2 ноября, 09:21

Modified 2 ноября, 09:23

Updated 2 ноября, 09:23

Концерт должен был быть презентацией нового альбома

«Не хотите — не надо»: группа «Алиса» обиделась и нахамила фанатам из Сибири

2 ноября 2024, 09:21
Фото: vk.com/alisaarmy. Концерт должен был быть презентацией нового альбома

Группа «Алиса» отменила выступление в Новосибирске

Музыканты в соцсетях сообщили, что у публики нет интереса к новым работам коллектива.

Группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске в рамках своего тура «Гойда» и перенесла их на апрель 2025 года. В заявлении коллектива в соцсетях говорится, что билеты на выступление очень плохо продаются. При этом некоторые фанаты расценили сообщение коллектива как хамство.

Похоже, что музыканты обиделись на своих фанатовПохоже, что музыканты обиделись на своих фанатов
Похоже, что музыканты обиделись на своих фанатов. Фото: vk.com/alisaarmy

Концерт был анонсирован в «Локомотив-Арене», стоимость билетов лежала в диапазоне от двух до четырех с половиной тысяч рублей. Некоторые поклонники решили, что это слишком дорого.

«Просто одурели с ценниками на билеты, а отмена концертов просто из-за элементарной жадности», — комментирует заявление «Алисы» Андрей Малинко.

Новый альбом, в котором некоторые слышат отсылы к ультраправой идеологии, был оценен далеко не всеми фанатами. Радикальная позиция лидера коллектива Константина Кинчева пришлась по душе не всем давним поклонникам его творчества.

«Может быть, низкая продажа билетов вызвана тем что качество материала не очень? Просто альбом не „зашел“ людям? А не тем, что на программу типа „лучшее“ и так далее пошло бы больше людей! Не надо людям намекать, на то, что раз не пошли, то они редиски, людям это не очень нравится», — считает Евгений Щемелев.

Кроме того, неоднозначно приняли поклонники и намерение «Алисы» практически отказаться от концертного исполнения старых хитов, отдав предпочтение новому материалу.

Отказ музыкантов от выступления из-за плохой продажи билетов в Новосибирске явление редкое. В большинстве случаев концерты отменяют по требованию так называемых православных активистов и борцов за традиционные ценности.

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