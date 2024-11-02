«Не хотите — не надо»: группа «Алиса» обиделась и нахамила фанатам из Сибири

Группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске в рамках своего тура «Гойда» и перенесла их на апрель 2025 года. В заявлении коллектива в соцсетях говорится, что билеты на выступление очень плохо продаются. При этом некоторые фанаты расценили сообщение коллектива как хамство.