Не покупайте такую картошку даже по скидке, если не хотите чтобы вас сковал паралич

Чтобы картофель был безопасным, даже купленный в магазине продукт необходимо держать в прохладном, сухом и темном месте. А вот хранение в холодильнике нежелательно, так как это может привести к превращению картофельного крахмала в сахар, что может негативно повлиять на его вкус и структуру.