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Posted 2 ноября, 19:40

Published 2 ноября, 19:40

Modified 2 ноября, 19:40

Updated 2 ноября, 19:40

Покупка картофеля в магазине

Не покупайте такую картошку даже по скидке, если не хотите чтобы вас сковал паралич

2 ноября 2024, 19:40
Фото: Изображение Midjourney. Покупка картофеля в магазине
Многие люди не делают запасов картофеля дома, а ходят за ней в магазин. Однако здесь нужно помните главное правило — смотреть на кожуру. Если она зеленая — не берите даже даром!

Несмотря на то, что картофель является корнеплодом, который довольно популярен во всем мире, он может нанести серьезный вред здоровью при неправильном хранении или прорастании. Эксперты предупреждают, если картофель прорастает или приобретает зеленый цвет, его нельзя употреблять, потому что уровень токсинов повышается.

«Очень мало содержится токсина в спелом картофеле при правильном хранении сроком до 3 месяцев. Через полгода в клубнях начинает возрастать количество соланина и больше всего его находится в позеленевшем пророщенном картофеле», — рассказывает Роспотребнадзор.

Употребление проросшего или зеленого картофеля может привести к проблемам с пищеварением, а в более серьезных случаях к неврологическим последствиям, таким как инсульт.

Какой картофель нельзя употреблять в едуКакой картофель нельзя употреблять в еду
Какой картофель нельзя употреблять в еду. Фото: 1MI

Соланин — точно вредно?

Соланин это естественный защитный механизм, защищающий растение от вредителей. Однако, если люди принимают его в больших количествах, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Токсин соланина может вызывать симптомы, такие как тошнота, рвота, боль в животе и головокружение, а в более запущенных случаях вплоть до неврологических эффектов, таких как паралич и галлюцинации.

«Группу риска составляют люди с ослабленным иммунитетом, дети, пожилые люди, хронические больные, беременные и кормящие женщины. Хроническое отравление проявляется болью в суставах, общей слабостью, головными болями, сонливостью, воспалением слизистой оболочки полости рта, кожным зудом», — рассказывают эксперты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии».

Как хранить купленный в магазине картофель?

Чтобы картофель был безопасным, даже купленный в магазине продукт необходимо держать в прохладном, сухом и темном месте. А вот хранение в холодильнике нежелательно, так как это может привести к превращению картофельного крахмала в сахар, что может негативно повлиять на его вкус и структуру.

Ранее мы рассказывали, как приготовить самый простой суп из нута, который заменяет даже мясо и приносит организму неоценимую пользу.

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