Ничего святого: фуроводы начали объезжать Хилок по кладбищу

Жители зафиксировали на видео, как фура ночью, выезжая с территории бывшего дисбата, направляется прямо через кладбище, игнорируя все ограничения. Новосибирцы также возмутились тому, что администрация ритуального учреждения допускает проезд фур через кладбище. На момент съемки видео ворота на него были открыты, а на посту не было охранника.