Ничего святого: фуроводы начали объезжать Хилок по кладбищу

Posted 2 ноября, 10:07
Published 2 ноября, 10:07
Modified 2 ноября, 10:09
Updated 2 ноября, 10:09
Введение дорожных знаков и габаритных ограничителей, призванных остановить поток большегрузов, оказалось неэффективным. Местные жители Хилокского жилмассива, продолжают жаловаться на шум вблизи своих домов. После просьб установить ограничитель для большегрузов в октябре установили ограничитель. Не раз его рамку срывали и возвращали обратно. Но теперь водители стали просто объезжать территорию по Клещихинскому кладбищу.
Жители зафиксировали на видео, как фура ночью, выезжая с территории бывшего дисбата, направляется прямо через кладбище, игнорируя все ограничения. Новосибирцы также возмутились тому, что администрация ритуального учреждения допускает проезд фур через кладбище. На момент съемки видео ворота на него были открыты, а на посту не было охранника.
Жители Хилокского жилмассива намерены направить обращения в местные органы власти, включая МКУ «Ритуальные услуги» и прокуратуру, с требованием устранить проблему. Люди просят окончательно закрыть альтернативный маршрут через кладбище, чтобы исключить нарушение общественного порядка и обеспечить комфортное проживание в районе.