О чем говорит погода 3 ноября: приметы и запреты в Иларионов день

Иларион известен как основатель отшельничества в Палестине. К нему приходили люди за советом и исцелением от недугов, и многие, вдохновившись его примером, также становились монахами. Жизнь святого Илариона была исполнена чудес: по преданию, он изгонял бесов, исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Он скончался в возрасте около 80 лет, но его имя и подвиги живут в памяти верующих до сих пор.