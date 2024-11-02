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Posted 2 ноября, 01:42

Published 2 ноября, 01:42

Modified 2 ноября, 01:42

Updated 2 ноября, 01:42

Иларионов день отмечают 3 ноября

О чем говорит погода 3 ноября: приметы и запреты в Иларионов день

2 ноября 2024, 01:42
Фото: Икона. Иларионов день отмечают 3 ноября

Новосибирцам рассказали о запретах на Иларионов день 3 ноября

3 ноября в народном календаре отмечается Иларионов день — праздник в честь святого Илариона Великого, который был известен своей глубокой верой, праведной жизнью и удивительным духовным подвигом.

Кто такой Иларион Великий?

Святой Иларион родился в 291 году в Палестине, в селении Табаф. В юном возрасте он отправился в Александрию, где обучался наукам. Уже в юности он выбрал путь духовного подвига и стал учеником великого египетского подвижника Антония Великого. Вскоре Иларион возвратился в Палестину и поселился в пустыне близ города Маюмы. Жил он одиноко, питался скудной пищей и много времени проводил в молитве и духовном труде.

Иларион известен как основатель отшельничества в Палестине. К нему приходили люди за советом и исцелением от недугов, и многие, вдохновившись его примером, также становились монахами. Жизнь святого Илариона была исполнена чудес: по преданию, он изгонял бесов, исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Он скончался в возрасте около 80 лет, но его имя и подвиги живут в памяти верующих до сих пор.

Иларион ВеликийИларион Великий
Иларион Великий. Фото: Икона

Традиции Иларионова дня

В Иларионов день на Руси было принято завершать осенние полевые работы и начинать подготовку к зиме. Этот день символизировал окончание полевого сезона и начало зимних хлопот. Основные обряды были направлены на защиту от болезней, духовное очищение и подготовку к холодному времени года.

  1. Уборка двора и дома. В день святого Илариона было принято тщательно убирать двор и дом, избавляться от лишнего и ненужного. Считалось, что чистый дом привлекает удачу и защищает домочадцев от болезней и несчастий. Особое внимание уделялось очистке от паутины и мусора.

  2. Обновление запасов. К этому дню следовало проверить запасы на зиму и пополнить их, если чего-то не хватало. Люди доставали из амбаров овощи, обрабатывали их, чтобы сохранить до весны. Также готовили домашние заготовки, засаливали мясо и рыбу, готовили варенья и соленья.

  3. Молитва и помощь нуждающимся. С этого дня начинался период помощи бедным и больным. Люди приносили в церковь еду и одежду для тех, кто в нужде, помогали старикам и вдовам. Считалось, что оказанная в Иларионов день помощь вернется сторицей.

  4. Изготовление и ремонт одежды. На Иларионов день также занимались починкой и изготовлением теплой одежды. Люди шили и латали меховые изделия, вязали шерстяные носки и варежки, готовясь к долгой зиме.

Уберитесь домаУберитесь дома
Уберитесь дома. Фото: Изображение Midjourney

Что можно делать в Иларионов день?

В этот день можно проводить работу, связанную с домом и хозяйством, а также духовные практики, направленные на очищение и подготовку к зиме:

  • Очищать и наводить порядок. Порядок в доме и на дворе в Иларионов день считался необходимым. Чистота и порядок защищают семью от бед и болезней.
  • Молиться и просить помощи у святого Илариона. Верующие молятся святому Илариону о здравии, благополучии и защите от несчастий.
  • Отдавать милостыню. Люди стремились помочь нуждающимся, разделяя с ними запасы или жертвуя им одежду и обувь.

Что нельзя делать в Иларионов день?

На Иларионов день действовали определенные запреты. Люди верили, что их нарушение может привести к несчастью или болезням.

  • Заниматься шумными делами. Не следовало устраивать веселья, громко шуметь и веселиться. День Илариона был временем для спокойствия, очищения и молитвы, а шум мог прогневать святого и навлечь беду на семью.
  • Начинать важные дела. День не подходил для начинаний, особенно в сфере торговли или крупных приобретений. Лучше всего было посвятить день домашним заботам и уходу за семьей.
  • Оставлять дом неубранным. Грязь в доме считалась плохим знаком, который мог привлечь болезни и несчастья.
Не шумите в этот деньНе шумите в этот день
Не шумите в этот день. Фото: 1MI

Народные приметы на Иларионов день

Как и многие православные праздники, Иларионов день сопровождался народными приметами, помогающими предсказать, какой будет зима:

  • Холод и снег в Иларионов день означали скорое наступление зимы. Если 3 ноября выпадет снег, то зима будет снежной и морозной.
  • Безветренный день предвещает суровую зиму. Если в Иларионов день ветра почти нет, зима будет морозной и без больших метелей.
  • Животные прячутся в норы — к долгой зиме. Если звери рано ушли на зимовку, это указывало на холодные месяцы впереди.
  • Теплый и ясный день сулил мягкую зиму. Если на Иларионов день было солнечно, зима обещала быть теплой и короткой.
Обратите внимание на погодные приметыОбратите внимание на погодные приметы
Обратите внимание на погодные приметы. Фото: 1MI

Иларионов день 3 ноября — это не только православный праздник, посвященный памяти великого святого и подвижника, но и важная часть русских народных традиций. Наши предки верили, что исполнение обрядов, связанных с этим днем, помогает подготовиться к зимним месяцам и защитить семью от невзгод.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Молитва#Традиции#Приметы#Запреты
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