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Posted 2 ноября, 04:21

Published 2 ноября, 04:21

Modified 2 ноября, 04:23

Updated 2 ноября, 04:23

Дом на улице Тельмана

Остались без крыши над головой: как новосибирцы выживают в разваливающемся доме

2 ноября 2024, 04:21
Фото: 2GIS. Дом на улице Тельмана

В Новосибирске следователи проверят дом с разрушающейся крышей

Жильцы дома на улице Тельмана в Новосибирске несколько лет добиваются признания здания аварийным — он все больше рассыпается с каждым днем. К делу подключились следователи и прокуратура.

Состояние здания, которое было построено более 15 лет назад, вызывает серьезные опасения у местных жителей. Они сообщают о разрушающейся крыше с множественными дырами, через которые вода во время дождя попадает прямо в квартиры. Полы в подъезде сгнили, а на втором этаже частично обрушился потолок. Кроме того, на стенах дома видны большие трещины от фундамента до кровли, что вызывает у людей страх за собственную безопасность. Некоторые жильцы уже были вынуждены покинуть свои квартиры.

На протяжении нескольких лет жители безуспешно добиваются признания здания аварийным. Однако дом пока не получил соответствующего статуса, что препятствует их переселению и возможности улучшить условия проживания. Жильцы обратились в администрацию с коллективной жалобой, но не получили никакого ответа на свои обращения. Лишь капитальный ремонт фасада запланирован на 2025 год.

В ответ на публикацию Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку. Как сообщили в следственном отделе по Дзержинскому району города Новосибирска, по результатам этой проверки будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшие действия в отношении аварийного здания.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Прокуратура#Дом#Здание#Разрушение#Безопасность#Капитальный ремонт#Жалобы
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