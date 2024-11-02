Остались без крыши над головой: как новосибирцы выживают в разваливающемся доме

Состояние здания, которое было построено более 15 лет назад, вызывает серьезные опасения у местных жителей. Они сообщают о разрушающейся крыше с множественными дырами, через которые вода во время дождя попадает прямо в квартиры. Полы в подъезде сгнили, а на втором этаже частично обрушился потолок. Кроме того, на стенах дома видны большие трещины от фундамента до кровли, что вызывает у людей страх за собственную безопасность. Некоторые жильцы уже были вынуждены покинуть свои квартиры.